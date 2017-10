Mâine se deschide prima cafenea Starbucks din Constanţa

1

Servire ca la ultima biciusca afumata si preturi de lux

Da, am controlul a ceea ce spun. Am fost, de curiozitate, sa vad ce inseamna Starbucks asta. Concluzia, Preturi mari, servire de proasta calitate. Am cerut un ceai de frunze pe care il au in menu. La care casiera ma intreaba de care Am raspuns ceai de frunze simplu. La care ea in stilul celebru romanesc de smekerie si mistocareala Sa stiti ca nu servim ceai de tei. Am intrebat de care aveti Avem ceai verde si a mai enumerat alte sortimente. Am cerut unul de ala si am lasat-o Probabil ca in conceptia ei ceai de frunze inseamna orice fiertura de la urzici la fructe de padure si flori de tei. Mda Preturi mari, servire de bodega obscura!!! Pretentii de restaurant de ultra lux!