Maidanezii revin în forţă, în Constanţa. Haite de câini au pus stăpânire pe oraş

7

A fost odata ca niciodata

Locuiesc la actuala adresa de 35 de ani.Nu am avut caini sub geamul apartamentului meu pana anul trecut.Exista in schimb o haita de 7-10 maidanezi in apropiere,la o distanta de 100 m.Latrau cainii acolo toata noaptea ca la stana cand vine ursul. Pentru ca fiecare spatiu verde trebuia ocupat de maidanezi,2-3 vecini au adus un mascul tanar sub geamul meu.Este un spatiu verde curat,cu flori si ideal pentru crescut caini,cam de 200 mp.Peste 2-3 luni au adus o catea tanara.Au amenajat un cotet pentru ca noua lege le-a dat voie si pentru ca Fagadau se face ca nu vede nimic.Fagadau nu actioneaza decat la reclamatii scrise cu nume si prenume,cu adresa,cu numar de inregistrare.Iar politia nu intervine niciodata daca nu vede bataie intre vecini,sange pe pereti,cutite sau cel putin un cap spart,un SMURD,o mana rupta,acolo,ceva.Pentru ca eu am evitat sa-mi sparga capul,iubaretii de caini au prins curaj.In toamna trecuta cateaua a fatat 8 catelusi.A fost sarbatoare in cartier,o veselie,a fost festival ca la Venetia.Veneau iubaretii de animale din tot cartierul.Erau insotiti de cainii lor de casa.Veneau ca sa le arate catelusii abia nascuti.....Uite catelusul,Bubi...pup...! ...Vezi catelusul Bubi ?,Uite ,asa erai tu mic...pup.. !.Toti erau mandri de isprava catelei de sub geamul meu.Legi,Lege ? Acordul vecinilor ? Castrare ? Doctor veterinar ? Sanepid ? Acte, Aprobari....?? Hai sictir....! Aici e Romania,pipi pe legi ! Catelusii au crescut ca in puf.Zilnic erau vizitati de o crescatoare de caini.Li se aduceau laptic,apoi mancare si apa de trei ori pe zi.Fiecare catelus avea farfuriuta lui,canuta lui,lingurita lui,furculita lui,doctoriile lui.Uneori ingrijitoarea stergea catelusii la cur cu un servetel si apoi il arunca pe jos.Le punea picaturi in ochi,in nas,le facea poze.Hartiile si pungile din plastic erau imprastiate de vant peste tot.La primavara vreau flori.In final mi s-a spus ca animalele sunt de vanzare,pe internet.Uite afaceri cu cani sub nasul Primariei.Cineva are interesul sa inmulteasca cainii in strada,poate chiar Primaria. Ai auzit Fagadaule ? Mama ta de primar ratat !