Maidanezii înnebuniţi de căldură fac victime printre constănţeni

6

cainele maidanez si ong urile canofile

2.În schimb daca am acorda drepturi si obligatii egale oamenilor si animalelor am ajunge sa ducem la închisoare toate animalele deoarece ele sunt incapabile sa înteleaga responsabilitatile ce le revin.Pâna la urma s-ar ajunge la închiderea tuturor acestor animale "libere". B.Sunt 175000 de oameni care iau venitul minim garantat -Legea prevede munca în folosul comunitatii.În loc sa strânga frunzele de pe strada acesti oameni ar avea grija la ei acasa de 2-3 maidanezi ,problema ar fi rezolvata.Primaria ar oferi ,pe lânga venitul minim garantat si mâncarea pentru câine sau bani pentru procurarea acestei mâncari.Asistatul social va merge o data la cateva zile sa ia punga cu mancare de la primarie sau banii necesari.El va avea obligatia sa tina cainele in casa si sa il plimbe doar cu lesa pusa sau cu botnita,deoarece acesti câini nu sunt dresati si devin agresivi cu oamenii din jur. Banii pentru hrana câinilor ar putea veni din taxa pe proprietate(150 lei pe an pentru 40metri patrati),din fondurile europene,din donatii ,iar hrana ar putea veni de la restaurante,macelarii ,donatii persoane fizice din tara sau strainatate.