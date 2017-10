Maidanezii fac legea la Constanţa! Adăpostul e ferecat, iar străzile - pline de câini

Maidanezii fac legea la Constanța! Adăpostul e ferecat, iar străzile - pline de câini

Asta au pățit și comisarii de la Protecția Consumatorilor, care au reușit cu greu să pătrundă în adăpost, pe motiv că este proprietate privată. În imaginile surprinse de aceștia se vede că animalele stau pe o podea murdară, unii chiar în curte, înghesuiți mai mulți în cuști.Însă cea mai mare neregulă depistată este aceea a nerespectării drepturilor consumatorilor. Chiar și la ora controlului celor de la OPC, un angajat al firmei Green Life Recycling nu a vrut să lase în incinta adăpostului mai multe persoane venite să adopte câini. „Am propus 10.000 de lei sancțiune pentru comportament incorect și nerespectarea programului de funcționare. Nu sunt respectate mai multe obligații, cum ar fi accesul, filmarea, informarea consumatorilor etc. Nu poți fi și proprietate privată, și adăpost public totodată”, a declarat comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu. Reamintim că, în luna iulie, angajații firmei Green Life Recycling, care administrează adăpostul de la Ovidiu, au fost protagoniștii unui alt scandal, pentru că nu au permis accesul în interior, deși programul de vizită prevedea acest lucru. Iubitorii de animale s-au revoltat atunci de condițiile groaznice în care erau ținuți câinii. Acum, patrupedele au fost găsite în stare mai bună, dar și în număr mult mai mic.Firma are contract cu Primăria Constanța pentru a aduna câinii maidanezi de pe străzile municipiului, însă deocamdată nu pare că face o treabă prea bună. Haite întregi hălăduiesc prin cartiere, băgând în sperieți copiii și bătrânii.„Am văzut câini în centru, pe strada Ștefan cel Mare, dar ăia sunt mai blânzi. Nu lătrau, stăteau tolăniți la soare. Dar în cartier, în spatele liceului de la Casa de Cultură, sunt câțiva periculoși. Pur și simplu sar la oameni. Am sunat la un număr de telefon de la ecarisaj, zile la rând, dar nu răspunde nimeni. Acum, cineva mi-a spus să sun la primărie”, ne-a povestit Nelu Sârbu, din Constanța.La sfârșitul lunii martie 2017, Primăria Constanța a atribuit firmei Green Life Recycling contractul de achiziție a serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar-veterinare pentru câinii fără stăpân de pe domeniul public din municipiul Constanța. Însă termenul de derulare a serviciului va fi de maximum 12 luni de la data semnării și înregistrării contractului. Potrivit documentului, contractul încetează și continuarea sa nu va mai fi necesară în situația în care se vor soluționa toate problemele privind organizarea și funcționarea serviciului propriu prin înființarea noului compartiment, respectiv angajarea personalului de specialitate, dar și autorizarea adăpostului ce urmează să fie construit de Primăria Constanța. Valoarea contractului încheiat cu societatea respectivă este de aproximativ 500.000 de lei.Am încercat să contactăm reprezentanții companiei, însă nu ni s-a răspuns la niciun telefon.