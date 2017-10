Mai puţini bani pentru analize medicale

Mai puțini bani pentru analize medicale

Laboratoarele din județul Constanța vor primi mai puțini bani pentru realizarea investigațiilor paraclinice, a anunțat, ieri, dr. Liviu Mocanu, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța. De altfel, medicul a arătat că a fost necesară și suplimentarea fondurilor pentru decontarea serviciilor medicale efectuate în luna mai, pentru că suma inițială nu a fost suficientă. „Suma pe care am avut-o inițial la dispoziție a fost mai mică decât cea de anul trecut. În final, după o echilibrare a sumelor, am mai suplimentat cu 250.000 de lei și am decontat, pentru luna mai, 1,3 milioane de lei”, a afirmat reprezentantul instituției sanitare. Pentru analizele medicale realizate în luna în curs, CJAS are, deocamdată, fonduri de 800.000 lei, dar a fost făcută deja o adresă către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea sumei. Reamintim că reprezentanții mai multor laboratoare din municipiul Constanța ne-au declarat că au epuizat fondurile pentru analize medicale pentru luna în curs, iar în iulie vor efectua un număr mai mic de analize gratuite.