Mai punem o pătură pe noi! Constănţenii nu primesc, deocamdată, căldură în apartamente

5

Radet - SA VA FIE RUSINE

Am sunat de nenumarate ori si am cerut informatii pt data de incepere a furnizarii caldurii, mi s-a raspuns ca nu au nici o comunicare . Sunteti niste mincinosi , oamenii cer caldura , in casa se simte deja frigul. Probabil voi aveti in case centrale si nu simtiti dar noi trebuie sa tremuram PE BANII NOSTRI. SA VA FIE RUSINE !!!!!!