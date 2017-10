Mai multe locuri în creşe! Trei clădiri vor fi mansardate şi vor primi mai mulţi copii

Mai multe locuri în creșe! Trei clădiri vor fi mansardate și vor primi mai mulți copii

Creșele din Constanța și-ar putea mări numărul de locuri, anul acesta. Serviciul de Administrare a Creșelor din cadrul Primăriei Constanța a anunțat că intenționează să mansardeze trei dintre clădirile creșelor și să suplimenteze astfel locurile, acoperind deficitul existent.Consilierul local Cristina Văsîi a lansat, la sfârșitul anului trecut, o solicitare către Serviciul de Administrare a Creșelor de a realiza un studiu în privința numărului necesar de locuri în următorii ani, iar în răspunsul oferit de instituție se precizează că există un proiect de investiții și că s-a propus suma necesară acestora.„Pentru anul școlar 2016 - 2017, au fost înregistrate 579 de cereri pentru cele 375 de locuri disponibile, rezultând un deficit de 204 locuri. Iar în anul școlar 2015 - 2016, au fost 603 cereri, pentru capacitatea totală de 375 de locuri, înregistrându-se un deficit de 228 de locuri. Accesul copiilor se face în ordinea cro-nologică a cererilor”, explică Georgiana Zainea, inspectorul de specialitate cu atribuții de director la Serviciul Admi-nistrare Creșe, în răspunsul înaintat către consilierul local.Astfel, în prezent, la Creșa nr. 1, situată pe strada Adamclisi nr. 1, capacitatea este de 80 de locuri, sunt înscriși 91 de copii și există 53 de cereri în curs de soluționare. Menționăm că la Creșa nr. 1, se înregistrează cereri pentru copii al căror domiciliu este în zonele Tomis Nord și Tomis III, Tomis Plus, Palazu Mare, Tăbăcărie, Delfinariu.La Creșa nr. 2, situată pe aleea Mălinului nr. 4, capacitatea este de 60 de locuri, sunt înscriși 72 de copii și există 34 de cereri în curs de soluționare. Aici se înregistrează cereri pentru copii al căror domiciliu este, cu precădere, în zonele Tomis I, Tomis II, Coiciu, Casa de Cultură, ICIL și centru.La Creșa nr. 5, situată pe aleea Mimozelor nr. 4, capacitatea este de 55 de locuri, sunt înscriși 55 de copii, există 19 cereri în curs de soluționare. Aici sunt înscriși copii din zonele Tomis Nord, Tomis III, Inel, Coiciu, Anadalchioi, Tăbăcărie și Delfinariu. La Creșa nr. 13, situată pe aleea Pelicanului nr. 3, blocul AV29, capacitatea este de 80 de locuri, sunt înscriși 84 și există 40 de cereri în curs de soluționare. Aici sunt copii din zonele CET, Inel, Km 4 - 5, Km 5, Faleza Sud, Viile Noi. La Creșa nr. 18, situată pe aleea Cutezătorilor nr. 7, blocul D, capacitatea este de 80 de locuri, numărul de copii înscriși este de 80 și există 51 de cereri în curs de soluționare. Aici sunt înscriși copii din zonele Inel, Tineretului, Compozitorilor, Coiciu, Brătianu, Anadal-chioi, Casa de Cultură.„Ținem să precizăm că, în propunerea de buget pentru anul 2017, înaintată Primăriei Constanța, am inclus Titlul 70 - Cheltuieli de capital, articolul 71.01 - Obiective de investiții, suma de 2.900 de mii de lei cu TVA, care include expertiza tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de mansardare pentru Creșa nr. 1, Creșa nr. 2 și Creșa nr. 5, majorându-se astfel capacitatea totală cu 180 de locuri, câte 60 de locuri pentru fiecare creșă, rezolvându-se astfel problema deficitului”, mai spune șeful Administrației Creșelor.Astfel, în cazul în care Consiliul Local va fi de acord cu această propunere, există șanse ca, până la sfârșitul anului în curs, în creșele din Constanța să fie disponibile cu 180 de locuri mai mult decât până acum.De cealaltă parte, mămicile sunt de părere că trebuie modificat și meniul celor mici. „Ar trebui umblat la meniul copiilor, să nu mai fie nevoie să vin cu ciorbă de acasă pentru că a lor este grasă și zilnic făcută din curcan sau pui și sărată potroacă. Zic să se facă o analiză amănunțită la acest capitol. Nu o dată a venit copilul cu indigestie”, spune o mămică.O alta consideră că este necesară reducerea cantității de zahăr din alimentele pe care le primesc copiii la grădiniță.„Laptele uht, biscuiții Tedi, prăjitura Barni, veșnicul curcan ar trebui înlocuite cu ceva cu mai puțin zahăr sau chiar făcute de un bucătar. Eu nu am văzut o ciorbiță cu legume în meniu…”, declară un alt părinte.