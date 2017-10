Mai multe localităţi, fără curent electric

Mai multe localități, fără curent electric

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, Enel Distribuție Dobrogea, Zona MTJT Constanța, anunță întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor.Astfel, între orele 8,00 și 16,00, vor fi afectați consumatorii din localitatea Vama Veche, Poliția de Frontieră, localitatea Arsa, dar și Mangalia - blocul F1, scările A, B, C, D, blocul F2, scările A, B, C, D, blocul F3 - scările A, B, C, D, blocul C4, blocul J, Centrala Termică nr. 12 și străzile Pictor Nicolae Tonitza, Peleș, Rozelor.De asemenea, între orele 9,00 și 17,00, vor fi întreruperi în localitatea Cogealac - zona C.A.P. și în localitatea Capidava, iar între orele 8,30 și 15,30 - se oprește curentul în Medgidia, pe străzile Smochinului, Molizilor și Ulmilor.