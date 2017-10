Mai merită să munceşti în străinătate? Iată ce joburi pot găsi constănţenii

Mai merită să muncești în străinătate? Iată ce joburi pot găsi constănțenii

Perspectiva unui job peste hotare le surâde multor constănțeni. Gândul la un salariu decent, din care să te poți descurca de la o lună la alta îi face pe mulți să aleagă să muncească în străinătate. Unii vor doar să-și pună câțiva bani deoparte și să-și facă un rost, alții sunt hotărâți să nu se mai întoarcă în România și să se realizeze în alte țări.Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin portalul Eures, are o ofertă destul de bogată de joburi peste hotare. „În prezent, sunt disponibile 283 de posturi în zece țări din Europa. Salariile diferă în funcție de meserie și pleacă de la 337 de euro pe lună și pot ajunge la 7.000 de euro”, explică Elena Pană, consilierul Eures al AJOFM Constanța.În Austria, compania Men for Tress GmbH caută zece muncitori calificați sau necalificați în domeniul forestier. Salariul este de 1.300 de euro net pe lună. În Belgia, Serco Belgium angajează un manager de proiect și un analist programator. Nu se precizează salariul, dar este, împreună cu un pachet de beneficii, în concordanță cu profilul.În Franța, la Gh Medical din Franța, sunt libere trei posturi de kinetoterapeut, cu salarii ce pornesc de la 2.100 de euro pe lună și ajung la 2.650 de euro pe lună, și un post de medic coordonator, la un azil debătrâni, plătit cu 5.000 de euro pe an.Se caută bucătariiCele mai multe posturi pentru români se găsesc în Germania, pentru diferite meserii. Agenția Federală de Muncă - Centrala de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn, reprezentant al companiei organizatore Regina, invită tinerii specialiști IT la evenimentul „Noaptea companiilor”, în data de 6 noiembrie 2013. Acesta este un târg de joburi destinat inginerilor și tehnicilor IT. Valoarea salariilor nu este specificată.Compania Ellen Kaiser, reprezentantul unui producător renumit de ustensile medicale din plastic de înaltă calitate angajează operator mașini mase plastice (extrudare, turnare, injecție). La salariu se adaugă o primă de schimb și o primă de week-end. În domeniul alimentației publice, sunt căutați bucătari, ospătari, barmani. Un bucătar este plătit cu 1.720 - 2.100 de euro brut pe lună, în funcție de calificare și experiența profesională, un ospătar primește între 1.730 și 1.820 de euro brut pe lună, iar un barman între 1.850 și 1950 de euro brut pe lună. De asemenea, Hotel Mariott angajează un manager de restaurant a la carte și personal serviciu banchet, și un bucătar. Salariile nu sunt specificate.Și în Norvegia se caută bucătari, dar și patiseri, berari și ingineri electrici. Un berar este plătit cu 23 până la 28 de euro brut pe oră, iar un bucătar a la carte cu până la 47.000 de euro brut pe an, în funcție de calificări și experiență. Se poate încheia și un acord pentru cheltuieli de deplasare. Inginerii au salarii între 41.000 și 82.000 de euro brut pe an, iar angajatorul oferă asigurare și pachet pentru deplasare. În Suedia este disponibil un post de tehnician în industria laptelui, însă nu se specifică salariul.Salarii mici la „vecini”Cele mai mici retribuții lunare oferite sunt în Republica Cehă, unde un cercetător postdoctoral, poate primi 2.000 de euro pe lună, în Slovacia, unde un lucrător cu mașini de cusut primește 337,70 de euro pe lună, și în Ungaria, unde un șofer de camion internațional are un salariu de 98.000 de forinți pe lună, la care se adaugă și alte beneficii.„Persoanele interesate pot primi informații suplimentare pe site-ul www.eures.anofm.ro sau la telefonul 0241/481.553, la AJOFM Constanța”, a mai adăugat consilierul Eures Elena Pană.