Mai e Mamaia staţiune turistică? "Mai trebuie acolo un târg de păsări şi purcei"

Mai e Mamaia stațiune turistică? "Mai trebuie acolo un târg de păsări și purcei"

Stațiunile din sudul litoralului încep să se ridice. Chiar dacă mai sunt multe probleme la infrastructură, din ce în ce mai mulți turiști încep să aleagă hotelurile și resorturile din sud, iar investitorii sunt tot mai interesați să bage bani în această zonă. Nu o spunem noi, ci chiar operatorii din turism care recunosc că Mamaia pierde teren în fața stațiunilor din sud, mult mai aerisite, cu spații verzi, parcări și zone de agrement.„Mă opresc turiștii în holul hotelului, pe alee și mă întreabă ce este cu toate mizeriile acestea. Îmi spune unul: «S-a terminat cu Mamaia». Și s-a terminat din mai multe motive. În primul rând, Mamaia nu a avut un plan, au fost suspendate planurile de urbanism, dar în tot acest timp s-a construit pe fiecare metru pătrat și se construiește pe tot ce mai e liber. Vorbim despre parcări, dar nu mai avem deloc. Înainte, pe toată partea lacului erau numai parcări. Acum nu mai sunt deloc. Și nu s-a respectat legea, căci 12 metri de la lac și 100 metri de la mare nu ai voie să construiești, dar e plin de betoane pe plajă și peste tot”, este de părere Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronatelor din stațiunea Mamaia.„Ne mai trebuie un târg vinerea în care să se vândă purcei!“Se pare că politica dusă de fosta administrație locală, de a distruge spațiile verzi în favoarea construcțiilor, de a autoriza ridicarea de blocuri în loc de spații de agrement, lipsa unei coerențe în planul de urbanism și autorizarea unui comerț de întâmpinare de tip iarmaroc se întoarce acum împotriva turismului din stațiunea Mamaia. Toate acele „strategii” din anii de glorie ai primarului Mazăre ajung acum să-și arate efectele. „Mamaia va pierde încet și va câștiga sudul. Nu mai sunt terenuri. S-a vândut tot și nu este corect, pentru că este stațiune turistică de interes național. Acum turiștii găsesc avantaje în sud, că este mult mai aerisit și astfel stațiunile celelalte vor câștiga”, consideră și Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.Agenții economici din sudul stațiunii Mamaia sunt la rândul lor supărați de cum arată zona. „Suntem într-un iarmaroc acolo. Suntem 15 hoteluri, cu mii de locuri de cazare și nu avem nici măcar o jumătate de metru de plajă. Sincer, cum este acum în zonă, ne mai trebuie un târg vinerea în care să se vândă păsări și purcei”, spune patronul hotelului Cafe del Mar.La rândul său, patronul lanțului de hoteluri Phoenicia consideră că nu toate ideile fostei administrații a Constanței au fost foarte bune. „Mazăre a considerat că acea zonă trebuie să fie de bazar turcesc. Însă e urât. Și ar fi fost mai bine să fie promovate produsele românești. Însă acolo nu ai pur și simplu unde să parchezi. Nu există locuri de parcare”, spune Mohammad Murad.Numai parcări cu plată în MamaiaDe cealaltă parte, primarul actual al Constanței, Decebal Făgădău, s-a arătat dispus să colaboreze cu agenții economici și să îmbunătățească situația din stațiune. „Împreună am făcut reguli și am construit un regulament. Sigur că mai este de lucru în continuare. Lucrăm după planificare. În ce privește spațiile verzi, împreună am hotărât să eliminăm taxa de irigat și tot împreună va trebui să construim un sistem de irigații astfel încât fiecare să plătească în funcție de procentul de teren pe care îl are. Pentru că acum avem o parcelă privată, una publică, altele două private și avem situații în care cei care dețin astfel de terenuri nu tund iarba, nu stropesc împotriva țânțarilor. Cât despre parcări, pentru anul viitor, toate locurile vor fi cu plată, așa cum este când mergem la Sibiu sau la Brașov. Toată lumea plătește. Pentru angajații care merg la serviciu cu mașina, în Mamaia, va fi un tarif special, dar vom reorganiza și programul autobuzelor RATC pentru a-i încuraja să circule cu acestea”, a precizat primarul Făgădău.