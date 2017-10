Mai au de aşteptat pentru autorizaţia de construcţie. "E nevoie de prudenţă!"

Mai au de așteptat pentru autorizația de construcție. "E nevoie de prudență!"

Cristian Mircea Tudoran, proprietarul a 48.400 de metri pătrați la ieșire din Constanța, spre Valu Traian, în apropiere de Autostrada Soarelui, a solicitat, la jumătatea lunii decembrie, introducerea în intravilanul municipiului a terenului respectiv și lotizarea pentru locuințe individuale. Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului a Primăriei Constanța a emis, zilele trecute, rezoluția, explicând că, deocamdată, în zonă nu se poate construi și că se așteaptă actualizarea Planului Urbanistic General.„Zonele situate în intravilanul municipiului Constanța nu au făcut obiectul PUGMC. Ele reprezintă un important potențial de dezvoltare urbanistică a orașului și trebuie gestionate cu prudență, în vederea conservării coridoarelor de transport a zonelor de dezvoltare urbană, a celor de amena-jări peisagere și de protecție. În cadrul PUGMC, sunt indicate posibile extinderi ale limitelor intravilanului actual, precum și limitarea expansiunii acestuia prin instituirea Centurii Verzi de protecție a orașului”, se arată în documentul semnat de actualul arhitect șef al municipiului, urb. Mihai Radu Vânturache, șeful Biroului Strategii Urbane.În rezoluție, se mai precizează că „zonele rezervate dezvoltării localității sunt indicative și reprezintă o bază pentru următoarea actualizare a PUGMC”. Practic, primăria nu vrea deocamdată să dea avize în zonele limitrofe până când nu vor exista planuri clare privind atât zonele rezidențiale, cât mai ales coridoarele de transport.„Zona prin care va trece traseul viitoarelor artere - autostradă și ocolitoare ale municipiului și care urmează a fi stabilit prin studii de specialitate - este formată din două fâșii de teren de 100 de metri lățime, situate la vest de localitate. Pentru asigurarea unei dezvoltări coerente a rețelei rutiere a municipiului și a relațiilor teritoriale sunt indicate și alte trasee, sub forma unor fâșii de aproximativ 50 de metri lățime care continuă elemente ale tramei majore propuse prin PUGMC. La limita de vest a localității este indicat un traseu nou ocolitor pentru linia CF care face legătura cu Năvodari la nord, respectiv Mangalia la sud”, se mai precizează în rezoluție.Practic, până la aprobarea studiilor de fezabilitate pentru investițiile respective, se interzice realizarea oricăror construcții definitive pe traseele viitoarelor artere rutiere și feroviare. Iar până la elaborarea Schiței de dezvoltare pe termen lung a municipiului Constanța, se interzice autorizarea oricărei construcții definitive în zonele rezervate unor dezvoltări urbanistice, precum și în zona propusă pentru plantare (Centura Verde).