Mai are Constanţa nevoie de spaţii verzi? "Nu vă faceţi griji. Aveţi marea!"

completare la bataie de joc

Bravo "ct"! Bine scris! Te-as completa un pic. La Casa de Cultura, de care aduci vorbire, biserica in constructie este catedrala mantuirii (probabil a constantenilor nemantuiti). Glumind amar, ca sa ne mai vina un pic inima la loc, avem un alt caz tras la indigo si in Bucuresti. Acolo, la intersectia Strazii Izvor cu Calea 13 Septembrie, in fata hotelului Marriott, se afla o biserica noua, zugravita in galben. La o aruncatura de bat, probabil la 50-100 de metri, in parcul Casei Poporului, se ridica hidos, flancata de 4 macarale-turn, silueta mult trambitatei catedrale a mantuirii lu' peste. Si dupa ce va fi gata, si o sa ne mantuim, ia numai sa vedeti ce bine o sa ne mearga. Revenind la Constanta, mai sunt exemple d-astea de biserici "gard in gard". E una in constructie pe strada Stefanita Voda( Cap de linie 44). Un pic mai incolo, in mijlocul cartierului social si plin de infractori Henri Coanda, e alta biserica. Asta e pozitionata la fix. Inainte sa mearga la furat, cei de acolo se roaga la D-zeu sa nu fie prinsi. Se pare ca schema functioneaza. Daca mai mergem un pic, pe strada Tulcei, intalnim o biserica in stil lipovenesc, La 5 minute de mers pe jos mai e una pe Aleea Stadionului, cu difuzoare scoase afara. Asta in schimb, e cu "bonus": are alaturat in constructie si o casa mortuara cu doua camere. Nu a avut si nu are nici acum vreo placa care sa informeze despre obiectiv (conform legislatiei in vigoare!!!!!!!!). Presupun ca locatarii din jur sunt foarte fericiti. Mai la deal, mai gasim o panarama de biserica, gard in gard cu Peco "Petrom". Si asta e blagoslovita cu o casa mortuara. Ma intreb oare cum s-a dat avizul de la pompieri, lumanararul fiind la cativa zeci de metri de o statie de banzina, si la cativa metri de rastelul cu butelii de aragaz. In plus, si asta are difuzoarele scoase afara. Si vrei nu vrei asculti orice slujba. Mai la vale, pe Tomis, zona Macul Rosu, e o alta biserica hidoasa construita pe trotuar. Dar deh, ce sa-i faci? Cand il ai pe Dumnezeu "ostatec", iti permiti orice. Nimeni nu te deranjeaza.

Răspuns la: bataie de joc...

Adăugat de : ct, 29 octombrie 2014

dupa 1990 , au umplut orasul de biserici, ca de asta avem nevoie, de instrumente de prostit poporul... la Casa de cultura au trantit 2 biserici, nici...