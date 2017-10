Magie şi sărbătoare, în centrele de plasament din Agigea

Magie și sărbătoare, în centrele de plasament din Agigea

Sărbătorile de iarnă aduc întotdeauna un spirit magic, care ne înconjoară și ne stăpânește, dacă avem cele mai esențiale nevoi satisfăcute - dragostea familiei. Însă, acest lucru este tocmai ceea ce le lipsește copiilor din centrele de plasament din Agigea și din toată țara.Pentru că au înțeles ce nu au acești copii, 100 de elevi din Școlile Gimnaziale nr.12 „B. P. Hasdeu” și nr.18 „Jean Bart” din Constanțas-au gândit să-și deschidă inima și să iasă din tiparele colectelor pentru acești copii. Elevii, îndrumați de dascălii lor, de la clasa a II-a D - învățător Valentina Taras și de la clasa a IV-a A - învățător Viorica Păcurare, de la clasa a VII-a A - diriginte prof. Mihaela Capră și de la clasa a VIII-a A - diriginte prof. Carmen Butnariu, s-au gândit să ofere cadouri personalizate îm-preună cu o scrisoare, cu gândurile, emoțiile și bucuria unui copil.Astfel, în perioada 15 - 17 decem-brie, proiectul „Prietenul secret” se va derula cu vizitele copiilor și vo-luntarilor din Constanța, la Centrul de plasament „Delfinul” și Centrul de zi din Agigea. Se vor juca, se vor cu-noaște, vor lega poate prietenii, care să aducă familia mai aproape de sufletul unui copil lipsit de dragostea parentală.Ce poate fi mai frumos decât să încurajăm prietenii și corespondența prin poștă, cu scrisori scrise de mâna lor, cu gânduri și vise pe care și le pot împărtăși. În luna ianuarie, imediat ce va începe școala, din Agigea, va veni Poșta în cele două școli participante, pentru elevii implicați. Proiectul este susținut de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Civicum Voluntaris și Asociația Together Everyone Achieves More.