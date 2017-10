Magda Bei, CEO al Graphtec Design, un antreprenor căruia îi pasă şi o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi

Magda Bei, CEO al Graphtec Design, un antreprenor căruia îi pasă și o sursă de inspirație pentru ceilalți

Așa se face că astăzi conduce o echipă de 120 de oameni și o companie cu o cifră de afaceri de peste zece milioane de lei, cu mai mult de 35.000 de tipuri de proiecte customizate realizate. Crezul Magdei Bei este că „afacerile se fac cu și din iubire de oameni" și se ghidează după el atunci când își construiește echipa, când își susține proiectele, când comunică și când planifică. Povestea Graphtec Design începe în urmă cu 18 ani, când Magda Bei pornea în afacere cu mult entuziasm și viziune și cu 5.000 de euro împrumutați de la un prieten de suflet. Compania a crescut cu fiecare proiect realizat. Magda a pus preț pe oamenii din companie, a investit în pregătirea lor profesională, lucru care, cu exigență și siguranță, a condus către responsabilizarea individuală a participanților din echipa sa. Totuși, mereu a contat relația umană și emoția, care unește și creează legături frumoase, pe viață.În prezent, Magda Bei se implică în programe educaționale pentru tineri și viitori antreprenori și promovează permanent antreprenoriatul feminin. A inițiat un program de practică pentru studenți, numai în 2016, având 49 de astfel de contracte în cadrul companiei Graphtec Design. Este convinsă că, deși nu au experiență, studenții au valorile lor, pe care, dacă avem răbdare să le cunoaștem, acele valori participă la reușita echipei pe care o formează. Astfel, recomandă tuturor „nu căutați experiența în tinerii debutanți, ci plătiți pentru început doar valorile și simplitatea lor, ei sunt schimbarea". Ca o experiență nouă, în 2016, s-a implicat într-un concurs alături de elevii Colegiului Național de Artă „Regina Maria", intitulat „Învață să fii antreprenor într-o firmă de exercițiu", cu două echipe, ajutându-i să-și însușească valorile și calitățile unui antreprenor, câștigând locul întâi și al doilea în competiția cu alte 63 de licee de profil economic din țară, ei fiind toți artiști.Este mentor în asociații de tip start-up, prin programul Upgrader, dăruind în mod voluntar din cunoașterea sa prin experiența pe care o deține. Pentru că este important de la cine înveți, în iunie 2016, a devenit Membru Certificat „John Maxwell", unde a învățat să aplice în afaceri leadershipul personal și susține cu tărie antreprenoriatul feminin, slujind cu dedicație titlul de Ambasador Elite Business Women.Așa a cunoscut-o și Sorin Popa, președintele „John Maxwell", care consideră că Magda Bei este mai mult decât un antreprenor de succes. „John Maxwell spunea, la un moment dat, că «oamenilor nu le va păsa cât de multe știi până când nu vor ști cât de mult îți pasă». Din primul moment în care am cunoscut-o pe Magda, am simțit că este mult mai mult decât un antreprenor de succes. Este un antreprenor căruia îi pasă cu adevărat. Îi pasă de oamenii care lucrează alături de ea, îi pasă de clienții pe care îi servește și îi pasă de calitatea serviciilor pe care le oferă. Magda este genul de om pe care nu ai cum să nu îl iubești atunci când îl cunoști personal. Este o profesionistă în tot ceea ce face și prin asta a devenit o sursa de inspirație pentru toți cei care intră în contact cu ea", este de părere Sorin Popa.Nominalizată „Femeia anului", la secțiunea Antreprenoriat, la Gala Premiilor Femeia Anului organizată de revista Avantaje, Magda consideră că dacă povestea ei poate inspira sau motiva și alte femei deja scopul său a fost atins. „Este important ca femeile antreprenor să se susțină, să formeze o comunitate și să-și dăruiască una alteia din emoțiile și experiențe dobândite în parcursul lor", conchide Magda Bei.