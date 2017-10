MAFIA „Şoselei de Coastă“

6

Parerea mea...unii imbecili vad totul numai dpdv pollitic....si politizand orice ,fiecare pt interesele partidului sau

In mod normal nu pt o presupusa spaga sau coruptie-nici aia nu prea dovedita-trebuia deferit justitiei ci pt modul execrabil in care si-a desfasurat activitatea.Constanta ,alaturi de Timisora,Ploiesti,Hunedoara si nu mai stiu ce oras, e printre cele mai poluate si are un unul din gradele cele mai ridicate de toxicitate a aerului din ROMANIA.Daca in cazul celorlalte orase ,toate la campie,izolatede vreo mare su ocean,unele si cu industrie multa,mai e o explicatie, in cazul CONSTANTEI, oras langa mare, care beneficiaza de briza puternica a marii !!!!!!!!!!!,NU EXISTA NICIO EXPLICATIE DECAT CA AGENTIA DE MEDIU NU CONTROLEAZA ACTIVITATEA PORTUARA SI ECONOMICA DELOC ! Si poluaraea pe care o fac unii agenti economici...asa ca muenol muizevri ar trebui sa faca puscarie pe bune.