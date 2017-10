Măcel pe spaţiile verzi din Mamaia! Se vând şi ultimele petice de iarbă

8

Daca Fagadau nu ar fi existat,clanul trebuia revergorat

Observati ca toata vina cade pe Fagadau,fiul lui Mazare.In spatele lui stau baietii cuminti,baietii cu fermoar la gura,opozitia,baietii buni,barbatii care nu au nimic de spus.Sa-i trecem in revista.1)-Dragnea,Hasotti,Dragomir,au treaba.Astia stau cu bunghiul pe Guvernul Ciolos.A cazut Pesedeul ? Pacat,Romania avea crestere economica.2)-Mazare,Constantinescu,Strutinski,baieti politicosi,si-au cerut scuze pentru dezastrul ramas in urma lor.3)-Mircea Banias,fost pedeleu,azi in PC si membru in COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,ORGANIZAREA TERITORIULUI SI PROTECTIA MEDIULUI,un baiat de traba.4)-Gheorghe Slabu,luptator de partea ciocoilor la Interesul National.5)-Robert Boroianu,febletea noastra si alesul Peneleulu,ete "primul" in sondaje pentru scaunul de primar si papusa clanului Hasotti-Dragomir.6)-Remus Cernea,independent sprijinit de Mazare si IPS Teodosie.Cernea s-a luat la harța cu Dumnezeu,nu are el treaba cu ecologia.7)-Gheorghe Dontu,Mare Ecologist,doar ce a jurat in barba ca nicio palma de spatiu verde nu va mai fi defrisata.8)-Corina Martin,dansatoare si magnet turistic cu țâțe.Sa nu-i uitam pe arhitectii orasului care doar ce au aprins o lumanare si au citit un acatist la Ziua Dobrogei.Lista este lunga dar mi-e teama ca suna telefonul in redactia ziarului:Băi....Cuget Liber,ai innebunit ? Ti-am spus sa mi-l dai imediat pe redactorul sef sau pe finantatorul ziarului vostru.Mama voastra.....de basisti !