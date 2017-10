Luxul de-a muri ca omul. Cât costă ultimul drum în cimitirele constănţene

Luxul de-a muri ca omul. Cât costă ultimul drum în cimitirele constănțene

Dacă nu ai loc de veci asigurat, cumpărarea acestuia în viteză te va ustura la buzunare. În Cimitirul Municipal, acolo unde mai sunt locuri libere, o criptă cu trei locuri costă peste 1.500 euro, la care trebuie achitată și taxa de înhumare de 1.400 lei. Groparii nu sunt incluși în preț și mai costă încă 200 lei. În Cimitirul Central mai poți cumpăra locuri de veci doar de la privați sau samsari, care vor avea grijă să îți ceară peste 8.000 lei, cel mai ieftin, în funcție de poziționare și starea fizică a locului.Rezolvat locul de veci, trecem la coșciug și celelalte cheltuieli urgente. Între 900 și 1.400 lei costă un coșciug acceptabil, la care se adaugă celelalte cheltuieli legate de transportul mortului, casa mortuară, prosoape, colaci, pachete etc., încă cel puțin 2.000 - 3.000 lei. Bineînțeles, Biserica nu va conduce decedatul pe ultimul drum decât contracost. Scurt și la obiect - 250 lei taxe la biserică și alți 200 lei pentru bunăvoința părintelui și a dascălului. După îngropăciune urmează pomana. În Constanța, prețurile variază între 45 și 55 lei(restaurante de nișă) pentru fiecare meniu. La 30 de persoane, încă cel puțin 1.400 lei.Așadar, cine spune că e ieftin să mori în ziua de astăzi?Persoanele singure sunt îngropate cu ajutorul autorităților locale, însă cele care au pe cineva primesc bani numai dacă pot demonstra că nu au nici venituri și nici bunuri pe care ar putea să le vândă pentru a acoperi cheltuielile cu înhumarea. Așa se face că sunt multe cazuri în care bătrâni singuri pe lume ajung să fie duși la groapă de doi, trei vecini mai inimoși, care pun mână de la mână ca să rânduiască înmormântarea. Alții, care nu sunt așa de norocoși cu vecini de treabă, sfârșesc într-un coșciug ieftin, într-o groapă în pământ, la marginea cimitirului, cu preotul, dascălul și groparii singurii care îl pomenesc.„Aveam un bloc un bătrân care stătea singur cu chirie, de vreo doi ani. Nu l-a vizitat niciodată nimeni și ne spusese că nu are nici copii, nici nepoți sau alte rude. A murit singur și nici măcar nu ne-am dat seama până când nu am simțit miros dinspre apartamentul unde stătea. Am chemat poliția, i-a fost ridicat cadavrul și de atunci nu am mai auzit nimic de el. Nu știm cine l-a îngropat, unde, nimic, nimic. Noi, vecinii, am strâns câțiva bănuți să punem pentru înmormântare, dar nu l-am găsit nicăieri, habar nu avem la ce cimitir l-au dus!”, ne-a povestit Marin S., din Constanța.Autoritățile locale se implică însă numai dacă sunt sesizate de către reprezentanții poliției sau de către aparținătorii persoanei decedate. „În cazurile sociale, avem situația când este vorba despre oamenii străzii și nu există aparținători și situația în care rudele solicită sprijin financiar pentru înmormântarea decedatului. Oamenii străzii, de exemplu, care nu au aparținători și nici alte lucruri care pot deconta înmormântarea, sunt declarați cazuri sociale și sunt înmormântați de către primărie, prin Serviciul de Cimitire”, ne-a declarat Ionela Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, care însă nu a putut să ne precizeze și în ce cimitir își găsesc locul de veci persoanele respective. Dacă însă se găsește o rudă, aceasta va trebui să suporte cheltuielile de înmormântare. Iar dacă nu și le permite, trebuie să se descurce și, ulterior, pe baza facturilor și chitanțelor cu cheltuielile respective, va putea cere ajutor financiar de la primărie. „Acest ajutor de urgență este acordat persoanelor aparținătoare care demonstrează că nu au venituri, iar cuantumul nu poate depăși 2.500 de lei. Aceștia trebuie să facă o cerere în scris, la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Constanța, care să fie însoțită de facturile cu cheltuielile suportate. De asemenea, persoana respectivă trebuie să facă dovada că nu are venituri și că nu are bunuri în posesie, adică trebuie să aducă fișă fiscală de la ANAF și fișă fiscală de la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța”, a mai explicat reprezentantul Primăriei Constanța.