Lupta nefirească a unui copil pentru o viaţă normală

Lupta nefirească a unui copil pentru o viață normală

Orice copil trebuie să învețe cum trebuie să se comporte cu ceilalți, să socializeze și să facă parte dintr-un grup. Dacă pentru copiii sănătoși poate fi doar un lucru banal, pentru copiii cu dizabilități reprezintă un efort enorm. În județul Constanța există sute de copii care nu au avut norocul de a avea o copilărie normală. Majoritatea s-au născut ori cu dizabilități psihice ori fizice. Starea în care se află nu le permite să facă toate lucrurile pe care alți copii de vârsta lor le fac. Cu toate acestea, în prezent sunt tehnici de recuperare și servicii de intervenție timpurie pentru dezvoltarea copiilor cu dizabilități.La Constanța, fundația World Vision România desfășoară de un an proiectul „O șansă copiilor cu dizabilități”, care urmărește integrarea copiilor cu probleme în societate și în învățământul de masă. În județ sunt deschise două centre, unul la Cer-navodă, și unul mai nou la Medgidia. Sindromul Down i-a spulberat șansa la o copilărie normalăPrintre copiii de la centrul din Medgidia se află și Ana Maria Ivanciu, care are 12 ani și s-a născut cu sindromul Down. Statisticile ne arată că, în lume, unul din opt sute de copii se naște cu acest sindrom.Mama copilului spune că au aflat diagnosticul imediat după ce a venit pe lume. „Sindromul Down este printre puținele boli care se pot observa cu ochiul liber imediat după naștere”, spune Mihaela Ivanciu, de 39 de ani din Medgidia. „Este singurul copil pe care îl avem și facem tot ce ne stă în putință să îi oferim cea mai bună terapie”, completează mama. Mai mult, fetița suferă de scolioză dorso-lombară pentru care face regulat recuperări prin kinetoterapie. Ședințele de terapie au ajutat-o să zâmbeascăDupă câțiva ani dificili în care au căutat să îi ofere fetiței lor o educație specializată, părinții au aflat de World Vision România și centrul pentru copii cu dizabilități de la Cernavodă. „Cinci ani am făcut naveta, iar acum suntem recunoscători și foarte fericiți că s-a deschis și la noi în oraș un astfel de centru. Rezultatele sunt uimitoare”, mărturisește mama fetiței. În prezent, Ana Maria Ivanciu este elevă în clasa a V-a la Școala Specială nr. 1 din Constanța, unde primește educația potrivită afecțiunii de care suferă. De fapt, acolo învață în fiecare zi toți copiii cu dizabilități de la centrul din Medgidia. „La școala din Constanța stă zilnic trei ore, iar la centru venim de trei ori pe săptămână”, aflăm de la Mihaela Ivanciu. La rândul ei, Gabi Carp, coordonatorul centrelor de la Cernavodă și Medgidia, ne-a spus că Ana Maria este mai sociabilă acum datorită exercițiilor de limbaj, a consilierii psihologice și a educației specializate. „Era pur și simplu dependentă de familie, de persoane apropiate. Plângea și avea ieșiri violente când nu era mama ei prin preajmă. Acum, însă, se comportă ca un copil normal, zâmbește, este sociabilă, comunicativă. A progresat foarte mult”, ne-a explicat Gabi Carp.Consiliere specială pentru părințiCopiii nu sunt singurii care au ceva de învățat din aceste centre multifunc-ționale. Profesorii și psihologii organizează periodic ședințe cu părinții pentru a îi învăța pe aceștia cum să continue terapiile și acasă. „Fără ajutor și perseverență din partea părinților nu putem avea rezultate la fel de bune. Implicarea lor în activitățile de recuperare are un rol extrem de important în dezvoltarea copiilor”, a mai spus Gabi Carp.În aceeași situație cu Ana Maria mai sunt și alți 47 de copii de până în 16 ani înscriși la Centrul World Vision din Medgidia. Majoritatea suferă de retard mental, sindromul Down, autism, iar alții suferă de distrofii musculare. Tot la centrul copiilor cu dizabilități de la Medgidia se mai află și 27 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, dintre care 15 sunt de la centrul de plasament „Ovidiu”. Aceștia beneficiază de cursuri de calificare specializate pentru integrarea lor pe piața muncii. Copiii cu dizabilități, ajutați să se integrezeWorld Vision România a lansat, la începutul acestei săptămâni, o nouă campanie de conștientizare și de informare cu privire la importanța accesului la educație, pe piața muncii și la o viață normală pentru copiii și tinerii cu dizabilități fizice, psihice sau sociale. „Campania susține drepturile copiilor cu dizabilități, va dura șase luni și va cuprinde o campanie media susținută, workshop-uri, mese rotunde și concursuri”, a declarat Isabela Iorga, reprezentantul World Vision România, filiala din Constanța. Campania „O ușă deschisă spre o viață mai bună” se derulează în perioada decembrie 2011 - iulie 2012 și se adresează publicului larg, precum și unor categorii distincte: cadre didactice, părinți, angajatori, copii și tineri.