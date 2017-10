Lupta cu morile de vânt. De ce nu poate fi stârpită munca la negru

4

CORECTA

Am muncit la "negru" dupa ce am iesit la pensie si asta nu pentru am vrut ci pentru ca numai asa am putu protestat fat de acest stat de litera "C". Duap mai bine de 40 de ani de munca in care am platit taxe si impozite pe salariu, bunul si dragul de el, s-a gandit sa-mi impoziteze si pensia (datorita nemerniclui de Basescu), considerand-o un VENIT, des i pensi este o acumulare de capital personal, in timpul vietii active, tocmani ptr batranete. Au gasit de cuviinta sa ne bage mana-n buzunar, ca nu mai aveau ce fura, am gasit de cuviinta sa nu kle mai platesc numic si sa muncesc la negru.