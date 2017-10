Lungul drum al adopţiei. Ce ai de făcut dacă vrei să devii părinte adoptiv

Lungul drum al adopției. Ce ai de făcut dacă vrei să devii părinte adoptiv

Acte peste acte și mulți nervi întinși la maxim, dar, în cele din urmă, contează numai faptul că toată lumea este fericită și mai ales că un micuț nevinovat și-a găsit locul într-un cămin călduros și are parte de toată dragostea de care are nevoie.Anul acesta, în județul Constanța, 105 persoane sau familii au fost atestate și 24 de adopții au fost deja finalizate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Roxana Onea, la acest moment au fost încredințați în vederea adopției 11 copii, care se află deja la familii, în perioada de 90 de zile de acomodare, dar și monitorizare. De asemenea, pentru alți 37 de copii s-a deschis procedura de adopție. Dintre aceștia, peste jumătate sunt copii cu o vârstă mai mare și cu dizabilități.Persoanele care vor să adopte un copil trebuie să se adreseze Biroului de Adopții și Postadopții din cadrul DGASPC Con-stanța, pentru a se informa mai întâi despre tot ceea ce presupune întregul proces de adopție. Cu această ocazie, celor interesați li se înmânează o serie de materiale cu documentele necesare pentru depunerea cererii de eliberare a atestatului.Astfel, pentru ca un copil să fie încredințat unei familii, este absolut obligatoriu ca persoana/familia respectivă să fie posesoarea unui atestat ca persoană/familie aptă să adopte și să figureze în lista de propuneri de adopție emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). Dacă reprezentanții ANPDCA decid că există criterii de potrivire pentru satisfacerea nevoilor copilului, în procedura de selecție și potrivire vor fi incluși numai adoptatorii care răspund acestor criterii. Ulterior, se trece la etapa de evaluare a familei, în vederea obținerii atestatului, aceasta durând maximum 120 de zile, perioada de încredințare a unui copil la o familie adoptatoare fiind de 90 de zile, iar finalizarea procesului de adopție din momentul potrivirii familiei cu un copil adoptabil durează chiar și mai mult de un an.Apoi, urmează monitorizarea postadopție, timp de alți doi ani, după încuviințarea adopției, care constă în verificări periodice realizate de către inspectorii Biroului Adopții și Postadopții. În tot acest timp, se urmărește evoluția copilului adoptat, dar și relațiile dintre acesta și părinții adoptivi.„Principalele modificări care au apărut în sistem în ceea ce privește adoptarea unui copil constau în faptul că atestatul de familie aptă să adopte este valabil acum doi ani, în loc de un an, cum era înainte. În plus, pentru copii, deschiderea proce-durii de adopție este valabilă până la 14 ani de la 2 ani. De asemenea, se modifică termenul de 120 zile de evaluare a familiilor, înainte de obținerea atestatului la 90 de zile”, a mai declarat Roxana Onea.În plus, spune legea, pentru ca un copil să devină adoptabil, trebuie să se stabilească dacă părinții sau rudele până la gradul IV nu vor sau nu pot să aibă grijă de minor, aspecte care se stabileau într-un termen de un an. Totodată, cei interesați trebuie să anexeze la dosar o declarație privind motivația de a adopta și așteptările familiei în legătură cu vârsta, sexul, situația psiho-socio-medicală a copilului pe care doresc să-l adopte.În situația în care solicitanții nu dețin locuință proprietate personală și nici nu au încheiat un contract în vederea folosirii locuinței, se va anexa declarație notarială a proprietarilor locuinței din care să rezulte că sunt de acord ca solicitanții să locuiască împreună cu copilul adoptat în imobilul ai cărui proprietari sunt.