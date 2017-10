Luna octombrie, cea mai caldă din istoria meteorologiei

Luna octombrie, dar și primele nouă luni ale anului 2014 au fost cele mai calde luni înregistrate pe Terra de la debutul măsurătorilor de temperatură, în 1880. Anunțul a fost făcut de agenția americană National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).De asemenea, a fost cea de-a 38-a lună octombrie consecutivă pe parcursul căreia temperatura Globului a fost mai mare decât temperatura medie a secolului al XX-lea, atingând valoarea de 14,74 grade Celsius, precizează NOAA.Pentru perioada ianuarie - octombrie 2014, temperatura medie combinată la suprafața oceanelor și a uscatului a fost de 10,3 grade Celsius, depășind astfel cu 1,05 grade Celsius media secolului trecut.Totodată, octombrie 2014 a fost a treia lună consecutivă din acest an cu o temperatură record pe Glob și a cincea din ultimele șase luni care au stabilit un astfel de record.Temperaturile cele mai ridicate au fost provocate de un aer mai cald, pe întreaga planetă, la suprafața uscatului și a oceanelor, distribuit de o manieră egală între emisfera nordică și cea sudică.Emisfera sudică a avut, global, în octombrie, temperaturi record la suprafața uscatului, mai ales în partea sudică a Americii latine și în vestul și sudul Australiei.Pentru emisfera nordică, octombrie 2014 a ocupat doar locul al treilea în topul celor mai calde luni octombrie de la debutul măsurătorilor meteorologice. Părți din sudul continentului european, regiunile din vestul Statelor Unite și cea mai mare parte din estul extrem al Rusiei au fost cele mai calde teritorii în octombrie 2014.În schimb, părți din centrul Siberiei au înregistrat în octombrie 2014 temperaturi cu 4-5 grade sub medie.Temperatura de la suprafața oceanelor a fost în octombrie 2014 cea mai mare înregistrată pentru această lună, situându-se cu 0,62 grade Celsius peste media secolului al XX-lea.De la începutul acestei serii de luni calde, care a debutat cu luna mai, octombrie a fost cea de-a șasea lună consecutivă pe parcursul căreia temperatura globală de la suprafața oceanelor a depășit recordul precedent.Aceste recorduri de temperatură s-au produs în absența curentului cald al Pacificului, El Nińo, care apare în general la fiecare cinci-țapte ani, în medie, ți exercită o puternică influență asupra climei globale.Potrivit NOAA, există aproape 60% probabilități ca El Nińo să reapară în timpul acestei ierni în emisfera nordică.