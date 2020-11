Ludovic Orban: Vom repara statul. 6 decembrie reprezintă un moment de referinţă în istoria României

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, joi, că programul de guvernare pentru perioada 2021-2024 a fost realizat de 472 de specialişti - membri sau simpatizanţi - şi că liberalii vor "repara statul", potrivit Agerpres.







"6 decembrie reprezintă un moment de referinţă în istoria României. Pe 6 decembrie lăsăm în urmă ceea ce ne dezbină, lăsăm în urmă stângăciile şi nerealizările noastre, practicile, unele dintre ele, neperformante şi ne unim forţele pentru România. Nimeni nu va fi lăsat în urmă în România pe care ne-o imaginăm şi pe care o vom construi, dar nimeni nu trebuie să lipsească de la acest efort naţional. 6 decembrie este un apel naţional pentru o cauză naţională. Aici nu e vorba despre partizanate politice, este vorba despre viitorul României, despre ceea ce se va întâmpla cu noi toţi", a spus Orban, la prezentarea programului de guvernare "Dezvoltăm România".







El a arătat că programul PNL de guvernare este realizat de 472 de specialişti - membri sau simpatizanţi ai liberalilor şi că acesta a determinat autorităţile europene să pună la dispoziţia României peste 80 de miliarde de euro.







"Efectul combinat va fi o transformare în bine a ţării noastre, dar mai presus de toate vom repara statul. Acesta va fi principalul pilon, catalizatorul transformării României. Statul se va transforma din sursa tuturor relelor într-o sursă care facilitează dezvoltare, de la a fi prezent atunci când nu este necesar, până la a fi prezent doar atunci când este necesar, de la a fi un obstacol pentru cetăţeni, la a fi un factor de facilitare a aspiraţiilor lor, de la a fi un leagăn al corupţiei, la a se transforma într-un vector al transparenţei, de la a băga sub preş problemele, până la a le rezolva responsabil", a spus Orban.







El a susţinut că programul PNL este "foaia de parcurs care garantează dezvoltarea".







"De-a lungul anilor este adevărat că de multe ori nu ne-am atins potenţialul de dezvoltare, nu ne-am descurcat întotdeauna foarte bine şi nu am fructificat toate oportunităţile. Cum am fi putut fructifica aceste oportunităţi? Că dacă ne uităm numai la ultimii 20 de ani, cu 12 guverne populate cu o medie de mandat de ministru de aproximativ un an de zile. Am fi putut reuşi într-un regim de incompetenţă şi corupţie notorie? Am fi putut realiza o rată mai bună de dezvoltare fără a pune în aplicare un plan pe termen lung? Cu siguranţă, nu. În perioada de după pandemie o nouă mare oportunitate apare în faţa noastră - oportunitatea de a planifica şi de a folosi amploarea fără precedent a resurselor europene pentru a acoperi terenul pe care l-am pierdut în toţi aceşti ani, dar de o asemenea oportunitate nu poate profita oricine, pentru că o astfel de oportunitate o pot fructifica numai aceia care au demonstrat până acum că au această capacitate de a avansa exponenţial România pe calea dezvoltării. Această oportunitate este istorică. Fie folosim această şansă şi devenim o ţară de top în Europa, fie, ceea ce nu-mi doresc, o putem rata din nou şi putem rămâne din nou în coada plutonului. Locul României este în top", a afirmat premierul.