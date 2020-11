Ludovic Orban: În perioada stării de urgenţă am avut amenzi mari şi ele şi-au arătat efectul

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că o mică parte din populaţie nu respectă regulile impuse în contextul pandemiei, menţionând totodată că amenzile mai mari impuse în perioada stării de urgenţă şi-au arătat efectul.







Întrebat, la finalul unei vizite de lucru efectuate în spitalele bucureştene, care este explicaţia faptului că, la nivel naţional, nu scade numărul de cazuri noi de COVID-19, Orban a răspuns că acest lucru este determinat de nerespectarea regulilor de protecţie, potrivit Agerpres.







"Există anumite grupuri sociale - sigur, o minoritate, fără discuţie - care nu respectă regulile. Asta este! Încercăm să utilizăm toate instrumentele legale, să mobilizăm toate forţele de ordine pe care le avem pentru a asigura respectarea regulilor de protecţie şi pentru a sancţiona încălcarea regulilor de protecţie, acolo unde este întâlnită. Pe de altă parte - asta este - există o parte, o minoritate din populaţia României care nu respectă regulile", a spus premierul.







El a remarcat că amenzile mai mari din perioada stării de urgenţă au determinat un grad de conformare "foarte bun".







"În perioada stării de urgenţă am avut amenzi mari şi ele şi-au arătat efectul, pentru că gradul de conformare a fost foarte bun. Ne-au fost anulate, practic, toate amenzile, prin decizia Curţii Constituţionale, iar Curtea Constituţională a stabilit că noi nu putem să mărim cuantumul amenzilor, lucrul acesta poate să îl facă doar Parlamentul. Parlamentul a stabilit actualul nivel al amenzilor", a precizat Orban.







Pe de altă parte, el a prezentat demersurile guvernului pentru a creşte calitatea serviciilor medicale, menţionând decontări în valoare totală de 1,2 miliarde de euro din fonduri europene, dar şi proiecte pentru noi spitale.







"În scurtul timp pe care l-am avut de când ne-am instalat la guvernare, am încercat să facem îmbunătăţiri în ceea ce priveşte funcţionarea spitalelor - dovadă sunt, practic, toate alocările de fonduri. Vom deconta peste un miliard două sute de milioane de euro - achiziţii care au fost făcute de spitale, de autorităţi locale pentru a creşte calitatea serviciilor, pentru a achiziţiona echipamente, aparate, mijloace de protecţie. În ceea ce priveşte evoluţia proiectelor, am semnat contractele de finanţare pe spitalele regionale. Deja pregătim documentaţii. Am obţinut aprobarea pentru programul de finanţare pe 2021-2027 şi suntem pregătiţi să introducem în Planul Naţional de Rezilienţă şi Recuperare finanţarea altor spitale noi sau a modernizării altor spitale. Sigur, vor trebui şi modificări legislative, dar cu actualul Parlament, care este dominat de PSD, practic, nu am putut să adoptăm niciun fel de schimbare de legislaţie", a susţinut Orban.