"Lucrările sunt cu avizele la zi!"

Legalizarea spagii

Doamna Andreea ,ce v-am spus sa aveti putina răbdare ca băietii sunt pusi pe fapte mari?E ,ati vazut ce repede au actionat?Cum au luat spaga au si eliberat toate actele , si totul in mod legal sub nasul "prostimii" care i-a votat . PS.Sunt curios cu ce minciuni o sa se justifice nesimțitii spagari de la Poliția lui Făgadau ("Locala" nu mai este de pe timpul lui Mazare) in fata cetățenilor din zona.