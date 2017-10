Lucrările RAJA, finalizate cu succes

Dupa aproape 48 de ore, timp in care echipele de interventie au lucrat non-stop, astazi - 11 decembrie 2013, in jurul orei 10,00 au fost finalizate toate cele cinci lucrari POS Mediu, lucrari pentru realizarea carora a fost necesara intreruperea furnizarii apei potabile in mai multe zone ale Constantei, incepand de aseara, 10 decembrie 2013, ora 22,00. Imediat s-au facut manevrele de vane necesare si s-a reluat distributia apei pe conducta magistrala. La ora actuala, cu aproximativ doua ore mai devreme, toti abonatii care au fost afectati de aceasta oprire au apa la parametrii normali.