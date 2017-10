Lucrările la pista pentru biciclete între România şi Bulgaria vor începe în primăvara anului viitor

Lucrările la pista pentru biciclete între România și Bulgaria vor începe în primăvara anului viitor

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Din ce în ce mai multe persoane optează pentru mijloace alternative de deplasare. Fie că mergem pe jos, cu bicicleta sau scuterul - că tot este o modă acum - este mai ieftin și, ar spune unii, mai rapid, este o măsură care încurajează transportul ecologic. Un proiect transfrontalier în acest sens a fost elaborat de către primarul comunei Limanu, Nicolae Iustin Urdea. Cum i-a venit această idee? „Am vrut să văd cum arată plajele din alte zone. Am fost în Italia, Franța, Germania. Pistele pentru biciclete sunt ceva extraordinar. Am văzut și mi-a plăcut”, ne mărturisește el. În județul Constanța nu există trasee special amenajate pentru bicicliști. Ideea este lăudabilă ținând cont de faptul că, pentru constănțeni este o modalitate de a face sport, un spațiu de agrement, o legătură cu Bulgaria, o posibilitate de atragere a turiștilor care să promoveze zona. Pista va avea o lungime de 5 kilometri, între 2 Mai și Vama Veche, până în punctul de frontieră și se va construi pe lângă plajă, pe faleză. „Suntem în procedură de finalizare a proiectului și de elaborare a studiului de impact”, a declarat primarul comunei Limanu. Acest studiu de impact este impus de către Ministerul Mediului. Nicolae Iustin Urdea a precizat că lucrările ar putea începe la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie și ar putea dura circa 6-7 luni. Suma obținută este de 500 mii de euro și provine din fonduri europene. Acest proiect ar putea contribui la dezvoltarea turismului estival constănțean, dar nu din vara acestui an, întrucât este posibil ca lucrările să fie în curs de desfășurare și să se finalizeze cel mai devreme în toamnă. Cu astfel de proiecte promițătoare, primăria încearcă să promoveze litoralul și, mai ales, să încurajeze transportul ecologic. Dacă nu putem vorbi despre o circulație civilizată pe șoselele românești poate avem ocazia să vedem un trafic organizat pe viitoarele piste pentru cicliști. Roxana - Marina Glăvan