Lucrările de renovare a Spitalului Judeţean, inaugurate a doua oară

Ca la noi, la nimeni!

Lucrările de renovare a Spitalului Județean, inaugurate a doua oară

Reluarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost anunțată ieri cu surle și trâmbițe. Momentul s-a dovedit a fi un prilej foarte bun pentru mai-marii județului să iasă în față pentru a-și etala realizările. Departe de a fi modești, PSD-iștii au venit la spital pentru a spune ce eforturi au făcut și cum și-au dat silința ca lucrările de renovare să fie reluate. Așa se face că un eveniment, care ar fi trebuit să fie discret, a fost, de fapt, unul dominat de discursuri politice. Ora 13.00. La Spitalul Județean deja încep să apară personalitățile. Este vorba de mai – marii din PSD – președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constanti-nescu, primarul Radu Mazăre, viceprimarul Gabi Stan, deputații Alexandru Mazăre și Corneliu Dida. La „marele eveniment“ participă și deputatul PNL, Gheor-ghe Dragomir. Gazde - managerul unității medicale, dr. Ioan Tiberiu Tofolean, directorul administrativ, Florentin Streinu, și fostul director al unității sanitare, dr. Cătălin Grasa, care se afla la conducere când au început prima oară lucrările. Mazăre sosește cu câteva minute de întârziere. După câteva discuții, se ia o decizie - nu va fi organizată o conferință de presă clasică. „Oficialitățile“ vor merge să viziteze spitalul, să vadă în ce stadiu sunt lucrările, ce mai trebuie făcut, să vorbească cu pacienții și, mai ales, să se laude. Toată lumea primește halate albe, nou-nouțe, că doar (deh!) așa se intră într-o unitate sanitară! Măcar așa, de ochii lumii, că tot e ditamai evenimentul că, în rest, vizitatorii umblă nestingheriți fără să poarte halate! Pacienții, vizitați de primar Prima destinație - Clinica de Diabet, Boli Metabolice și de Nutriție, care a beneficiat de programul de reabilitare și este dată drept exemplu. Pensionarii așteaptă să intre în cabinetele medicale pentru consultații, sunt bolnavi și necăjiți, dar devin entuziaști atunci când văd că primarul a venit să-i viziteze și la spital. Mazăre nu mai contenește să le dea binețe bărbaților și „săru’ mâna“ doamnelor. Mulți bătrâni îi cer sprijinul. Vor să nu mai aștepte mult la ușa cabinetelor medicale, vor servicii de calitate. „Eu nu mă ocup de partea medicală“, se scuză Mazăre. Mai întreabă câte ceva, mai conversează. Un bătrân se declară deranjat: „Nu mai face, dom’le, atâta gălăgie! Ții discursuri acum?“. Mazăre spune că îi înțelege supărarea, că doar bătrânul este bolnav. „Nu, dom’le, sunt civilizat!”- protestează bărbatul. Câteva femei îi explică bătrânului că nu stă de vorbă cu oricine: „E primarul nostru, care ne-a ajutat!”, spun femeile mai mult în șoaptă. Imediat, bătrânul se înveselește. Primarul îi strânge mâna cordial, schimbă câteva vorbe cu bătrânul, îi urează sănătate, apoi își vede de drum. Din când în când, se mai aud voci de bătrâni care îi mulțumesc edilului pentru pachetele cu pui și cozonaci. Delegația oficială își continuă vizita. Intrăm în saloane. Nimeni nu mai ține cont de faptul că suntem într-o unitate sanitară și că acolo sunt internați oameni bolnavi. Clinica de Diabet este reabilitată și beneficiază de condiții optime de spitalizare. Pacienții sunt puțin speriați de vizita inopinată. „Am venit să începem iar lucrările. Lasă, că o să facem peste tot să arate ca aici“, le explică Mazăre pacienților. Următoare oprire - etajul cinci - Clinica de Ortopedie. E vremea ca oficialitățile să vadă partea mai puțin frumoasă - saloane insalubre, lenjerii rupte, pereți scorojiți. Din nou intrăm în saloane, pacienții sunt dezorientați, speriați, dar nu îndrăznesc să întrebe nimic - ce să mai întrebi când vine să te viziteze la spital primarul însuși?! La etajul șase, delegația oficială vizitează Clinica ORL, apoi șantierul în lucru, unde trebuie să continue lucrările. În final, ajungem la Clinica de Pediatrie, la etajul opt. Aici, o parte din lucrări au fost deja finalizate, dar saloanele nu au fost date încă în folosință. Obiectivele aparatelor foto sunt focalizate asupra lui Mazăre. „Faceți, mă, poze în spital! Lăsați-mă pe mine!”, spune Mazăre. Laude, laude, laude…. E vremea declarațiilor. Facem bilanțuri, ne bucurăm că reluăm lucrările de reparații chiar cu câteva luni înainte de alegeri. Nici nu se putea să fie un moment mai bun! Nicușor Constantinescu explică faptul că momentul este foarte emoționant: „Vă mărturisesc faptul că am stat cu inima foarte grea în acești doi ani și câteva luni cât au fost oprite aceste lucrări și sper ca întreaga clasă politică să înțeleagă că este foarte important să lăsăm disputele politice când vine vorba de interesele cetățenilor. E vorba de guvernarea alianței portocalii, care a stopat această investiție foarte importantă pentru sănătatea locuitorilor”, subliniază președintele consiliului județean. Deputatul PNL Gheorghe Dragomir nu vrea să comenteze motivele pentru care lucrările au fost stopate. „Important este că astăzi s-au reluat și acest proiect va fi dus la bun sfârșit”, spune Dragomir. Vine vremea deputatului Alexandru Mazăre să ia cuvântul. Din nou laude, laude, laude. Deputatul subliniază faptul că meritul pentru reluarea lucrărilor revine deputaților PSD și PNL și face precizarea că anul viitor PSD-ul va cere Guvernului să aloce 10.000.000 lei pentru completarea sumelor alocate reparațiilor. Primarul Radu Mazăre ține ultimul discurs. Dezinvolt, Mazăre face mai întâi haz de necaz pe seama faptu-lui să se „reinaugurează“ începerea lucrărilor de reparații la Spitalul Județean. Ironic, primarul pune pe tapet motivele pentru care reparația unității sanitare a fost oprită: „Au fost stopate aceste lucrări pentru a verifica nu dacă, ci cât a furat Mazăre și cu fostul director al spitalului, Cătălin Grasa! Nu era nicio problemă dacă vroiau să verifice cât a furat, dar de ce-au oprit lucrările?! Lucrul bun pe care am reușit să-l facem s-a finalizat deocamdată printr-un dosar la DNA pentru care încă probabil mai dă explicații domnul doctor Grasa, deși Curtea de Conturi a verificat și a găsit totul în regulă. Drept dovadă, aceste reparații se reiau pe vechiul contract, pe vechea procură în care constructorul cofinanțează“, spune Mazăre. Primarul PSD-ist nu scapă momentul de a reaminti, deși antevorbitorii săi o făcuseră de câteva ori, că reluarea lucrărilor se face cu ajutorul deputaților PSD și PNL, „că PD-iștii n-au susținut amendamentul prin care să se aloce bani acestui spital!” Dincolo de circul politic, cert este că lucrările vor fi reluate. Oamenii nu aveau nevoie de o relansare cu surle și trâmbițe, că doar nu era sărbătorită finalizarea reparațiilor! Numai că mai-marii județului s-au gândit că este un prilej foarte bun să iasă în public și să arate electoratului cât de buni sunt și cum se gândesc ei la sănătatea oamenilor! Se apropie alegerile, nu? Cu atât mai bine! Rămâne de văzut cât de interesați vor fi în continuare de desfășurarea în bune condiții a acestor lucrări. La 1 iunie 2004, începeau lucrările de reparații la Spitalul Județean. Contractul încheiat cu grupul de firme BARAN era de 60.100.000 lei, bani veniți de la Ministerul Sănătății, dar și de la Consiliul Județean. Doar că, după câteva luni de la alegerile parlamentare, fondurile au fost blocate în urma unui control al Curții de Conturi, iar lucrările de reparații au fost stopate. De la 1 noiembrie, lucrările vor fi reluate. În prezent, este disponibilă suma de 6.000.000 lei. În primă fază, vor continua reparațiile la etajele 6, 7, 8 și 9. Întregul spital va fi igienizat, instalațiile sanitare vor fi schimbate, așa încât băile să respecte toate standardele de igienă. Totodată, vor fi realizate și lucrări de ameliorare a structurii de rezistență.Reluarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost anunțată ieri cu surle și trâmbițe. Momentul s-a dovedit a fi un prilej foarte bun pentru mai-marii județului să iasă în față pentru a-și etala realizările. Departe de a fi modești, PSD-iștii au venit la spital pentru a spune ce eforturi au făcut și cum și-au dat silința ca lucrările de renovare să fie reluate. Așa se face că un eveniment, care ar fi trebuit să fie discret, a fost, de fapt, unul dominat de discursuri politice. Ora 13.00. La Spitalul Județean deja încep să apară personalitățile. Este vorba de mai – marii din PSD – președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constanti-nescu, primarul Radu Mazăre, viceprimarul Gabi Stan, deputații Alexandru Mazăre și Corneliu Dida. La „marele eveniment“ participă și deputatul PNL, Gheor-ghe Dragomir. Gazde - managerul unității medicale, dr. Ioan Tiberiu Tofolean, directorul administrativ, Florentin Streinu, și fostul director al unității sanitare, dr. Cătălin Grasa, care se afla la conducere când au început prima oară lucrările. Mazăre sosește cu câteva minute de întârziere. După câteva discuții, se ia o decizie - nu va fi organizată o conferință de presă clasică. „Oficialitățile“ vor merge să viziteze spitalul, să vadă în ce stadiu sunt lucrările, ce mai trebuie făcut, să vorbească cu pacienții și, mai ales, să se laude. Toată lumea primește halate albe, nou-nouțe, că doar (deh!) așa se intră într-o unitate sanitară! Măcar așa, de ochii lumii, că tot e ditamai evenimentul că, în rest, vizitatorii umblă nestingheriți fără să poarte halate! Pacienții, vizitați de primar Prima destinație - Clinica de Diabet, Boli Metabolice și de Nutriție, care a beneficiat de programul de reabilitare și este dată drept exemplu. Pensionarii așteaptă să intre în cabinetele medicale pentru consultații, sunt bolnavi și necăjiți, dar devin entuziaști atunci când văd că primarul a venit să-i viziteze și la spital. Mazăre nu mai contenește să le dea binețe bărbaților și „săru’ mâna“ doamnelor. Mulți bătrâni îi cer sprijinul. Vor să nu mai aștepte mult la ușa cabinetelor medicale, vor servicii de calitate. „Eu nu mă ocup de partea medicală“, se scuză Mazăre. Mai întreabă câte ceva, mai conversează. Un bătrân se declară deranjat: „Nu mai face, dom’le, atâta gălăgie! Ții discursuri acum?“. Mazăre spune că îi înțelege supărarea, că doar bătrânul este bolnav. „Nu, dom’le, sunt civilizat!”- protestează bărbatul. Câteva femei îi explică bătrânului că nu stă de vorbă cu oricine: „E primarul nostru, care ne-a ajutat!”, spun femeile mai mult în șoaptă. Imediat, bătrânul se înveselește. Primarul îi strânge mâna cordial, schimbă câteva vorbe cu bătrânul, îi urează sănătate, apoi își vede de drum. Din când în când, se mai aud voci de bătrâni care îi mulțumesc edilului pentru pachetele cu pui și cozonaci. Delegația oficială își continuă vizita. Intrăm în saloane. Nimeni nu mai ține cont de faptul că suntem într-o unitate sanitară și că acolo sunt internați oameni bolnavi. Clinica de Diabet este reabilitată și beneficiază de condiții optime de spitalizare. Pacienții sunt puțin speriați de vizita inopinată. „Am venit să începem iar lucrările. Lasă, că o să facem peste tot să arate ca aici“, le explică Mazăre pacienților. Următoare oprire - etajul cinci - Clinica de Ortopedie. E vremea ca oficialitățile să vadă partea mai puțin frumoasă - saloane insalubre, lenjerii rupte, pereți scorojiți. Din nou intrăm în saloane, pacienții sunt dezorientați, speriați, dar nu îndrăznesc să întrebe nimic - ce să mai întrebi când vine să te viziteze la spital primarul însuși?! La etajul șase, delegația oficială vizitează Clinica ORL, apoi șantierul în lucru, unde trebuie să continue lucrările. În final, ajungem la Clinica de Pediatrie, la etajul opt. Aici, o parte din lucrări au fost deja finalizate, dar saloanele nu au fost date încă în folosință. Obiectivele aparatelor foto sunt focalizate asupra lui Mazăre. „Faceți, mă, poze în spital! Lăsați-mă pe mine!”, spune Mazăre. Laude, laude, laude…. E vremea declarațiilor. Facem bilanțuri, ne bucurăm că reluăm lucrările de reparații chiar cu câteva luni înainte de alegeri. Nici nu se putea să fie un moment mai bun! Nicușor Constantinescu explică faptul că momentul este foarte emoționant: „Vă mărturisesc faptul că am stat cu inima foarte grea în acești doi ani și câteva luni cât au fost oprite aceste lucrări și sper ca întreaga clasă politică să înțeleagă că este foarte important să lăsăm disputele politice când vine vorba de interesele cetățenilor. E vorba de guvernarea alianței portocalii, care a stopat această investiție foarte importantă pentru sănătatea locuitorilor”, subliniază președintele consiliului județean. Deputatul PNL Gheorghe Dragomir nu vrea să comenteze motivele pentru care lucrările au fost stopate. „Important este că astăzi s-au reluat și acest proiect va fi dus la bun sfârșit”, spune Dragomir. Vine vremea deputatului Alexandru Mazăre să ia cuvântul. Din nou laude, laude, laude. Deputatul subliniază faptul că meritul pentru reluarea lucrărilor revine deputaților PSD și PNL și face precizarea că anul viitor PSD-ul va cere Guvernului să aloce 10.000.000 lei pentru completarea sumelor alocate reparațiilor. Primarul Radu Mazăre ține ultimul discurs. Dezinvolt, Mazăre face mai întâi haz de necaz pe seama faptu-lui să se „reinaugurează“ începerea lucrărilor de reparații la Spitalul Județean. Ironic, primarul pune pe tapet motivele pentru care reparația unității sanitare a fost oprită: „Au fost stopate aceste lucrări pentru a verifica nu dacă, ci cât a furat Mazăre și cu fostul director al spitalului, Cătălin Grasa! Nu era nicio problemă dacă vroiau să verifice cât a furat, dar de ce-au oprit lucrările?! Lucrul bun pe care am reușit să-l facem s-a finalizat deocamdată printr-un dosar la DNA pentru care încă probabil mai dă explicații domnul doctor Grasa, deși Curtea de Conturi a verificat și a găsit totul în regulă. Drept dovadă, aceste reparații se reiau pe vechiul contract, pe vechea procură în care constructorul cofinanțează“, spune Mazăre. Primarul PSD-ist nu scapă momentul de a reaminti, deși antevorbitorii săi o făcuseră de câteva ori, că reluarea lucrărilor se face cu ajutorul deputaților PSD și PNL, „că PD-iștii n-au susținut amendamentul prin care să se aloce bani acestui spital!” Dincolo de circul politic, cert este că lucrările vor fi reluate. Oamenii nu aveau nevoie de o relansare cu surle și trâmbițe, că doar nu era sărbătorită finalizarea reparațiilor! Numai că mai-marii județului s-au gândit că este un prilej foarte bun să iasă în public și să arate electoratului cât de buni sunt și cum se gândesc ei la sănătatea oamenilor! Se apropie alegerile, nu? Cu atât mai bine! Rămâne de văzut cât de interesați vor fi în continuare de desfășurarea în bune condiții a acestor lucrări. La 1 iunie 2004, începeau lucrările de reparații la Spitalul Județean. Contractul încheiat cu grupul de firme BARAN era de 60.100.000 lei, bani veniți de la Ministerul Sănătății, dar și de la Consiliul Județean. Doar că, după câteva luni de la alegerile parlamentare, fondurile au fost blocate în urma unui control al Curții de Conturi, iar lucrările de reparații au fost stopate. De la 1 noiembrie, lucrările vor fi reluate. În prezent, este disponibilă suma de 6.000.000 lei. În primă fază, vor continua reparațiile la etajele 6, 7, 8 și 9. Întregul spital va fi igienizat, instalațiile sanitare vor fi schimbate, așa încât băile să respecte toate standardele de igienă. Totodată, vor fi realizate și lucrări de ameliorare a structurii de rezistență.