Lucrări RAJA. Află aici când se reia furnizarea apei în Constanţa

1

oprire apa-elexirul vietii

Mai se inlocuiesc tronsoane in plina vara?! Au fost si fluctuatii de tensiune electrica cumva le-au sarit conductele in aer?! Dupa cum scrie in articol ca de la ora 8 va fi oprita apa pana la 18 de ce acum la ora 21:30 nu este inca apa?!! Oricum la 8 dimineta exista abia cam de cand trebuia data drumul a fost oprita,cumva a-ti gresit anuntul?!!