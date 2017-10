Lucrări ENEL. Află aici unde se opreşte curentul electric, astăzi

Lucrări ENEL. Află aici unde se oprește curentul electric, astăzi

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor. Astfel, între orele 8,00 și 16,00, sunt afectați consumatorii din localitatea Agigea, cu străzile Constanța, Nicolae Titulescu, cu blocul A, scările A, B, C și D, blocul B, scările A, B, blocul C, scările A, B, C, D, blocul D, scările A și B, școala Ateliere.