Lucrări ENEL. Află aici în ce zone din Constanţa se opreşte curentul electric, mâine

Lucrări ENEL. Află aici în ce zone din Constanța se oprește curentul electric, mâine

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării cu energie electrică, mâine, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8,30 și 15,30, vor fi afectați consumatorii din zona CET - strada Vârfu cu Dor de la nr. 1 la nr. 31, strada Vârfu cu Dor nr. 11, bloc V6 și strada Gheorghe Marinescu nr. 65, bloc I2; cei din zona Casa de Cultură - aleea Viorelelor nr. 1, bloc L10, aleea Lalelelor nr. 3, bloc L6, aleea Lalelelor nr. 4, bloc L3, aleea Lalelelor nr. 3, bloc L7, strada București nr. 8, bloc L8, strada București nr. 10, bloc L9 și strada București nr. 8, bloc L18 și cei din zona Brătianu - Oierie - bd-ul I.C. Brătianu de la nr. 246 la nr. 248.În restul județului, între orele 8,00 și 16,00, sunt programate întreruperi în localitatea Mangalia, pe strada Albatros, bloc 101, scările A și B, bloc 102, scările A, B și C, bloc 103, scările A, B și C, bloc E11, scările A și B, respectiv bloc E12, scările A și B. Între orele 8,30 și 18,30, sunt anunțate întreruperi în orașul Ovidiu, pe străzile Cireșului, Nucilor, Mugurel, Poporului, Națională, Delfinului, Sănătății, Primăriei, Pescarilor, Poienei, Talazului, Crăiței, Cantonului și Variantă, iar între orele 9,00 și 16,00, în localitatea Valu lui Traian, cu străzile Stadionului, blocurile ANL: A, B și C și Calea Dobrogei.