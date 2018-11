Lucian Şova: "Demisia poate fi o soluţie doar dacă mi se va cere"

Lucian Șova: "Demisia poate fi o soluție doar dacă mi se va cere"

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că până în acest moment nu i-a reproșat nimeni activitatea de la minister, iar demisia poate fi o soluție doar dacă i-o va cere CEX al PSD sau președintele partidului, Liviu Dragnea, fapt pentru care el își continuă munca, întrucât "problemele curente de la minister nu pot aștepta".Întrebat dacă s-a referit la Olguța Vasilescu atunci când a afirmat că "nu a făcut nicio înțelegere cu nimeni așa cum au făcut unii cu Ion Rădoi chiar înainte să ajungă miniștri", Lucian Șova a răspuns: "Eu nu-mi atac colegii de partid. În plus am o relație extrem de bună cu doamna Olguța Vasilescu. Sunt convins că Ion Rădoi ar fi avut o viață grea și cu doamna Vasilescu"."M-am referit strict la presiunea pe care sindicatele o pun asupra companiilor și, implicit, a ministerului, aruncând în spațiul public tot felul de tertipuri care să discrediteze nu doar imaginea mea, ci și pe a celorlalți colegi ai mei, ceea ce nu e cazul. Adică nu suntem în situația în care un lider de sindicat să se laude că poate face guverne și poate stabili miniștri la Transporturi. Am spus foarte clar, de fiecare dată, că nu accept ca un lider de sindicat să lupte pentru propriile avantaje și nu pentru oamenii pe care îi reprezintă", a adăugat el.În ceea ce privește demisia, ministrul Transporturilor a menționat că și-o va da doar dacă i-o va cere președintele PSD, Liviu Dragnea, sau CEX-ul partidului."Eu sunt prins fix la mijloc în această situație. Demisia poate fi o soluție doar dacă mi-o va cere CEX al partidului sau dacă mi-o cere președintele partidului. În momentul de față vă spun că nu mi-a reproșat nimeni activitatea de la minister", a subliniat acesta.Șeful de la Transporturi a adăugat că în prezent își continuă munca la minister, întrucât problemele curente nu pot aștepta."Muncesc. Indiferent de agitația de pe scena politică, problemele curente de la minister nu pot aștepta. Am peste 50 de companii în subordine care nu își opresc activitatea în așteptarea unor verdicte politice", a precizat Șova, întrebat ce va face în continuare.Ministrul Transporturilor a declarat, în urmă cu o săptămână, după ce liderii de sindicat de la Metrou au anunțat că intră în grevă generală, că aceasta este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianții din stații, iar metroul București nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva dintre liderii sindicatului."Auspiciile sub care fac aceste declarații de presă sunt legate de faptul că, după părerea mea, bogații din Ministerul Transporturilor au luat ostatice companiile din subordinea sa, și mă refer aici la faptul că, spre deosebire de cei mulți angajați din diverse companii ale MT, care lucrează în condiții grele și cu salarii mici, astăzi ne confruntăm cu o posibilă grevă pe care sindicatul de la metrou vrea să o declanșeze pentru a susține o revendicare salarială de 42%, la care nu a înțeles să renunțe sau să negocieze nici până astăzi. Metroul București nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva dintre liderii sindicatului, care, de mai bine de 20 de ani, conduc sindicatul Metrorex și negociază în numele a mii de angajați ai acestuia întotdeauna având în vedere și propriile lor interese. Această grevă nu este pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex. Această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianții din stațiile de metrou", a subliniat Șova, pe 14 noiembrie.Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că a aprobat remanierea guvernamentală, el prezentând lista miniștrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcție, din care lipsesc propunerile pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Transporturilor, în speță Ilan Laufer și Lia Olguța Vasilescu, despre care șeful statului a spus că sunt nepotrivite și vor fi refuzate.Șeful statului nu a anunțat revocarea din funcție a lui Paul Stănescu - vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a lui Lucian Șova - ministru al Transporturilor, scrie Agerpres.