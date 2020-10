Lovitură pentru miri şi saloanele de evenimente! Nunţile, botezurile şi aniversările, interzise!

„Evenimentele private, cum ar fi nunţi, botezuri, aniversări, mese festive în spaţii deschise şi închise sunt interzise pe plan naţional, până când vom observa o scădere a numărului de cazuri. Este foarte greu să se respecte regulile. Nu se poartă mască, pentru că asta e natura evenimentului, oamenii mai dansează. Soluţia cea mai bună de protecţie şi necesară este oprirea evenimentelor, pentru că sunt sursă de transmitere”, a precizat Raed Arafat.





Acesta s-a referit la mesele festive prilejuite de diferite evenimente, însă nunţile şi botezurile la biserică se vor desfăşura în continuare, în lăcaşurile de cult, cu respectarea numărului de maximum 16 participanţi. De fapt, asta este tot ce le mai rămâne de făcut celor care s-au trezit cu doar câteva zile înainte de nuntă că trebuie să contramandeze totul şi că trebuie să îşi anunţe invitaţii să nu mai vină la petrecere.







„Am trimis oamenii acasă!”





La una dintre cele mai renumite locaţii de nunţi din municipiul Constanţa, deja oamenii au anulat tot. „Ne-a dat o lovitură tare. Erau nunţi acum programate, erau saloanele pregătite. Era perioada cea mai aglomerată. Au venit oamenii şi-au luat marfa înapoi, aduseseră băutura au luat-o înapoi. Le dăm banii de avans înapoi, pentru că oamenii nu mai aşteaptă, nu mai au încredere. Nu înţelegem cum încurcă nunţile şi pomenile, dar alte evenimente se desfăşoară fără restricţii, cum ar fi festivalul cultural de la Sibiu. Nici măcar nu se ştie până când va fi această situaţie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Terzi, proprietarul restaurantului.





Acesta ne-a mai spus că a fost nevoit să le-a dea liber şi formaţiilor. „Îi trimitem acasă, nu mai avem ce să facem cu ei. Noi aveam programate nunţi sâmbătă şi duminică. Dar nici pentru noiembrie nu se ştie cum va fi. Nu mai are nimeni curajul să vină şi să dea bani, să facă planuri”, ne-a mai spus patronul.







Planuri anulate şi vise amânate





Cei mai necăjiţi sunt însă cei care aveau deja planificate nunta sau botezul, în această perioadă. „Avem nunta stabilită pe 7 noiembrie. Totul este aranjat de vara trecută, din 2019. Mai întâi ne-am văzut nevoiţi să reducem numărul invitaţilor. A fost bine că măcar nu apucasem să dăm invitaţiile. Apoi ne-am dat seama că ar trebui să schimbăm locaţia, pentru că era prea mare pentru o nuntă cu 50 de persoane. Am reuşit să găsim un salon potrivit la un hotel din Mamaia, însă ne temem ca nu cumva să nu putem să mai facem nimic. Mai sunt trei săptămâni, nu ştim cât va fi menţinută această restricţie. Am discutat deja cu cei de la locaţie şi ne-au dat totuşi o variantă, să nu anulăm tot, ci să reprogramăm. Dar când să reprogramăm, că nu mai ştim nimic, cum va evolua situaţia. Ne gândim să mutăm totul în noiembrie 2021. Poate până atunci se mai linişteşte pandemia şi vom putea să facem nunta aşa cum am organizat-o”, ne-a mărturisit Ioana Paul, din Constanţa.





Restaurantele şi sălile de evenimente au primit o nouă lovitură: nunţile, botezurile şi alte evenimente private nu vor mai putea fi organizate în această perioadă, până când va scade numărul de îmbolnăviri. Anunţul, făcut de secretarul de stat Raed Arafat, i-a luat prin surprindere pe mulţi dintre cei care aveau planificate diferite evenimente, dar şi pe proprietarii de saloane, care se văd nevoiţi să îşi închidă temporar afacerile, să dea înapoi banii încasaţi din avansuri şi să îşi trimită angajaţii acasă.