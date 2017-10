Lovitură pentru hipermarketuri. 51% din produsele alimentare de la raft trebuie să fie româneşti

Lovitură pentru hipermarketuri. 51% din produsele alimentare de la raft trebuie să fie românești

Marţi, 12 Iulie 2016

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, ieri, legea prin care hipermaketurile și supermaketurile vor comercializa la raft cel puțin 51% produse românești, din lanțul scurt de aprovizionare, de la producătorii zonali și le interzice să încaseze de la furnizor taxe și servicii.Concret, este vorba despre Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, lege care intră în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Proiectul a trecut de votul Camerei Deputaților la începutul lunii iunie.Proiectul de lege are următoarele prevederi: „comercianții - persoane juridice autorizate au obligația ca pentru categoriile carne, ouă, fructe, legume, miere de albine, produse lactate și de panificație să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51% din volum de marfă pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse, provenite din lanțul scurt de aprovizionare. Excepție fac comercianții cu o cifră de afacere de până la 2 milioane de euro, echivalentă în lei. Metodologia de desfășurare a acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare se aprobă prin hotărâre de Guvern”.Legea cuprinde și modificări privind etichetarea cărnii, printre care aceea că obligă comerciantul să se afișeze vizibil sintagma „carne românească”, pentru carnea comercializată direct către consumatorul final, dacă aceasta înde-plinește condițiile din regulamentele europene, iar produsele din carne comercializate pe piața internă vor cuprinde obligatoriu pe etichetă procentul de carne provenit din România.Amenzi de până la 150.000 de leiNerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată.Prin excepție, necesarul de produse alimentare poate fi completat cu produse din afara lanțului scurt de aprovizionare, în urma consultării entităților din cadrul organizării comune de piață, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Prevederile legii citate nu se aplică în ceea ce privește comercializarea fructelor exotice importate din alte țări.În plus, comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produsele alimen-tare are obligația de a organiza evenimente de promovare și vânzare a produselor alimentare românești, cu respectarea legislației sanitare-veterinare în vigoare. Frecvența acestor evenimente, precum și orarul de funcționare se va stabili prin hotărâre a consiliului local.Ce spun producătoriiÎn iunie, Federația Națională Pro Agro considera că deputații au dat un vot de încredere producătorilor agricoli din România și produselor agroalimentare românești odată cu adoptarea modificărilor la Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.„Aceasta va crea cadrul legal prin care profitul pe filiera de produs să fie împărțit în mod echitabil pe filiera agroalimentară, încercând să corecteze anumite inechități între diferitele verigi, respectiv producție-procesare-comercializare, creșterea volumului de produse românești în rafturile magazinelor, produse pe care consumatorii români le preferă”, arată reprezentanții Pro Agro într-un comunicat remis AGERPRES.Pe de altă parte, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) consideră că adoptarea proiectului de lege privind comercializarea produselor alimentare este o lovitură dată con-sumatorului, dar și fermierilor locali competitivi care riscă să fie excluși pe criterii politice din comerțul modern, informează realitatea.net.