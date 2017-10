LOVITURĂ DURĂ PENTRU PENSIILE PRIVATE / Guvernul Grindeanu vrea să naţionalizeze fondurile private de pensii pentru a avea bani pentru majorarea salariilor? NN Pensii, prima reacţie oficială

4

ba nu mai investiti banii

in fonduri mincinoase.noi suntem o tara cu mentalitate de tepari,in care fostii excroci propovaduiesc cinstea si corectitudinea.fondurile de pensii=caritasul anilor 90.banii vor fi sifonati vor disparea si fraierii vor ramane cu buza umflata.sa cumparam aur si alte valori,ca in timp de razboi,pentru ca Romania e in razboi.economiile si depozitele bancare sunt la bunul plac al psd-ului si restului de incompetenti.