Loto. S-a câştigat marele premiu la 6 din 49

Loto. S-a câștigat marele premiu la 6 din 49

Cu câteva zile înainte de Crăciun, un jucător a câștigat cu o variantă simplă la Loto 6 din 49 un premiu în valoare de peste trei milioane lei.La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, 22 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria întâi la Loto 6 din 49, premiu în valoare de 3.014.025,73 lei.Biletul norocos a fost jucat la agenția 06-052 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6 din 49, prețul acestuia fiind de doar 4,9 lei.Acesta este al patrulea câștig de categoria întâi la Loto 6 din 49 obținut în acest an. Reamintim că, ultima data, premiul de categoria I, s-a câștigat în 28 noiembrie și a fost în valoare de peste 8,7 milioane lei. Tot în acest an, in data de 14 iulie s-a câștigat cel mai mare premiu ca valoare din istoria acestui joc.In conformitate cu Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor loto, câștigătorii la jocurile de tip loto organizate și administrate de către Loteria Română au la dispoziție 90 de zile, de la data efectuării tragerii, pentru a-și ridica premiul.