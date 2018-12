LOTO. Reporturi de sute de mii de euro, pentru tragerile de duminică

Duminică, 16 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 decembrie, Loteria Română a acordat peste 10.800 de câștiguri în valoare totală de peste 540.000 lei.







La Loto 6/49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 237.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,2 milioane lei (peste 258.000 de euro). De asemenea, fondul de câștiguri al categoriei I va fi suplimentat cu suma de 100.000 de lei.







La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de 2,9 milioane lei (peste 625.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 58.000 de lei.







La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 740.000 lei (aproximativ 160.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 183.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).