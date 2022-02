LOTO. Reporturi de milioane de euro la tragerile de duminică, 6 februarie

Duminică, 6 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 3 februarie, Loteria Română a acordat 30.358 de câştiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane lei.La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 7,38 milioane lei (peste 1,49 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,4 milioane lei (peste 687.800 de euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 32,37 milioane lei (peste 6,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de aproximativ 303.000 de lei (peste 61.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 59.000 de lei.La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 19.600 de lei. La Super Noroc la categoria I este în joc un report in valoare de peste 6.600 de lei.