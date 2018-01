LOTO. Report de peste trei milioane de euro la Joker şi de peste 1 milion de euro la 6/49

LOTO. Report de peste trei milioane de euro la Joker și de peste 1 milion de euro la 6/49

Astăzi, au loc primele trageri loto din acest an, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, Loteria Română a acordat 75.953 de câștiguri în valoare totală de 4.123.470,22 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 255.300 de euro).În urma tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro).La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 97.800 de lei (aproximativ 21.000 de euro).Premii uriașe la 5 din 40La tragerea suplimentara Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria I în valoare de 351.001,84 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat cu patru variante simple.Tot la Loto 5/40, de această dată la tragerea principală, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 80.828,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din sector 3, București și a fost completat, de asemenea, cu patru variante simple.Un câștig semnificativ s-a înregistrat și la categoria I a jocului Noroc Plus, pe un bilet jucat la o agenție din Târgoviște. Valoarea câștigului este de 81.967,75 lei, iar biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă la Joker și o variantă la Noroc Plus.