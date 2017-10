LOTO. Report de peste 9,25 milioane de euro la categoria întâi a 6 din 49

Mâine, vor avea loc noi trageri loto, începând de la ora 18.00, în direct pe TVR1. La tragerile loto de duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat 35.891 de câștiguri în valoare totală de 2.303.566 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 41,1 milioane lei (peste 9,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 428.000 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 2,1 milioane lei (peste 472.750 de euro), iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 116.000 de lei. La Loto 5 din 40, reportul la categoria întâi are o valoare de peste 107.000 lei.La Joker, ambele câștiguri de categoria a doua, a câte 105.769,55 lei, au ajuns în urma tragerii de duminică, la un jucător care a completat biletul norocos cu o combinată cu doi Jokeri și două variante la Noroc Plus. Biletul norocos a fost jucat la agenția 29-041 din Bușteni și i-a adus posesorului acestuia un câștig în valoare totală de 211.539,10 lei. La tragerea Super Noroc de duminică, s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 90.279,78 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 20-011 din Hațeg, județul Hunedoara, și a fost completat cu două variante la Loto 5 din 40 și o variantă la Super Noroc.