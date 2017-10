LOTO. Report de peste 830.000 de euro la Joker si de peste 700.000 de euro la 6/49

Pentru tragerile de astăzi, Loteria Română pune la bătaie premii consistente. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane lei (peste 700.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 441.000 de euro).În urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,77 milioane de lei (peste 830.000 de euro). La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 56.200 de lei (peste 12.300 de euro).Loto 5/40 înregistrează la categoria a II-a un report de peste 31.000 de lei, iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 23.000 de lei.Vedeta Tragerilor Speciale Loto ale Primăverii a fost premiul obținut la categoria I a jocului Loto 5/40, la tragerea suplimentară: 289.852,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Arad și a fost completat cu două variante simple la Loto 5/40.La tragerea principala Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 176.704,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Craiova și a fost completat cu schema cod 35 (care presupune 6 variante) și o variantă la Noroc Plus. Pe lânga premiul de categoria a II-a posesorul biletului norocos a obținut și cinci câștiguri de categoria a VI-a, suma totală câștigată fiind în valoare de 176.865,47 lei.