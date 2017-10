LOTO. Report de peste 8,96 milioane de euro la categoria întâi la 6 din 49

Pentru tragerile loto de astăzi, la 6 din 49, reportul la categoria întâi a ajuns la 39,7 milioane de lei, adică mai mult de 8,96 milioane de euro.La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,85 milioane lei (peste 417.600 de euro).La Loto 5 din 40, reportul la categoria întâi are o valoare de peste 39.000 lei.In urma tragerii de duminica, la jocul Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 1.800.000 lei (peste 406.300 de euro) iar la categoria a doua, reportul depășește 169.000 lei.Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 102.500 de lei (peste 23.100 de euro).La Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de 85.150 de lei.La tragerea Loto 5 din 40 de duminică, 30 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria a doua, în valoare de 54.225,60 lei.Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Săcele, județul Brașov și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5 din 40 și o variantă la Super Noroc.