LOTO. Report de peste 2 milioane euro la 6 din 49

Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La tragerile loto de duminică, 21 iunie, Loteria Română a acordat 18.328 de câștiguri în valoare totală de 1.040.551 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 9 milioane lei (peste 2 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 602.200 de euro).În urma tragerii Joker de duminica, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 7,8 milioane lei (peste 1,7 milioane de euro).Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 52.700 lei (peste 11.200 euro).Loto 5 din 40 are, la categoria întâi, un report de 91.600 lei (peste 20.400 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 134.000 lei (aprox. 30.000 euro).