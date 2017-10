LOTO. Report de peste 2,62 milioane euro la Joker

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mâine, vor avea loc noi trageri la Loto 6 din 49, Noroc, Loto 5 din 40, Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Duminică, 31 iulie 2016, Loteria Română a acordat 10.222 de câștiguri în valoare totală de 1.046.651,74 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 785.730 lei (peste 176.570 euro), iar la Noroc este un report cumulat de peste 2,99 milioane lei (peste 671.910 euro).În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 11,6 milioane lei (peste 2,62 milioane euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi se înregistrează un report în valoare de peste 50.420 lei (peste 11.330 euro). La Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 46.220 lei (peste 10.380 euro).Loteria Română îți schimbă viata!La tragerea Loto 6/49 de duminica, 31 iulie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 142.869,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Focșani și a fost completat cu trei variante simple.La categoria întâi a jocului Noroc Plus s-au înregistrat două câștiguri a câte 194.070,84 lei. Unul dintre biletele cu noroc a fost jucat la o agenție din Bacău și a fost completat cu patru variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat, de asemenea, la o agenție din Bacău, iar biletul a fost completat cu o variantă simplă la Joker și cinci variante la Noroc Plus. Pe lânăa câștigul de categoria întâi, posesorul celui de-al doilea bilet norocos a obținut și patru câștiguri de categoria a doua, suma totală câștigată fiind în valoare de 199.207,28 lei.