LOTO. Report de peste 2,4 milioane de euro la 6 din 49

Duminică, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 12 martie, Loteria Română a acordat 10.960 de premii în valoare totală de 573.088,31 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 10,68 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 467.000 de euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 4,89 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 172.000 de lei (peste 38.800 de euro).La Noroc Plus s-a înregistrat, la categoria întâi, un report in valoare de peste 54.000 de lei (peste 12.200 de euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 213.000 de lei (peste 48.000 de euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 60.200 lei (peste 13.500 de euro).La tragerea Loto 6 din 49 de joi, 12 martie, s-a câștigat premiul de categoria a doua, în valoare de 115.842,36 lei.Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Motru, județul Gorj, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6 din 49 și o variantă la Noroc.