LOTO. Report de peste 1,29 milioane de euro la Loto 6 din 49

Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 12.258 de premii în valoare totală de 651.108,76 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1.559.000 lei (peste 350.000 de euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei (peste 808.000 de euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de aproximativ 57.000 lei (aproximativ 13.000 de euro). La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria întâi un report in valoare de peste 201.000 lei (peste 45.000 de euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 198.000 lei (aproximativ 45.000), iar la Super Noroc reportul este in valoare de peste 29.200 lei (aproximativ 6.600 euro).