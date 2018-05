Loto: Report de aproximativ 20 de milioane de lei la Joker

Categoria I a jocului Joker înregistrează un report de aproape 20 de milioane de lei pentru tragerea de duminică, cel mai mare din istoria acestui joc, în timp la aceeași categorie la Loto 6/49 reportul depășește 2,45 milioane de lei, anunță reprezentanții Loteriei Române.În luna mai, Loteria suplimentează pentru fiecare tragere Loto 6/49, fondul de câștiguri al categoriei I cu câte 50.000 de lei.Potrivit sursei citate, duminică, 13 mai, vor avea loc noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 10 mai, Loteria Română a acordat 21.009 câștiguri în valoare totală de 793.755,25 lei.Astfel, la categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,77 milioane lei (circa 4,26 milioane de euro), iar în cazul în care premiul s-ar câștiga, acesta ar fi cel mai consistent de când a fost lansat acest joc."La categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 2,45 milioane de lei (aproximativ 530.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,46 milioane lei (peste 315.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 228.500 de lei (aproximativ 50.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de aproximativ 20.000 de lei", informează comunicatul instituției.Pe data de 10 mai, la tragerea Loto 6/49, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 78.948,19 lei, biletul fiind jucat la agenția 74-091 din București și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/ 49 și o varianta la Noroc. Loteria Română a anunțat că în primele patru luni din acest an a acordat 2.428.360 de câștiguri în valoare totală de peste 75 milioane de euro.Sursa: Agerpres