LOTO. Report de aproximativ 1,4 milioane euro la 6 din 49

Joi, 23 aprilie 2015, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.La tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2015, Loteria Română a acordat 20.788 câștiguri în valoare totală de 1.076.586,95 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 3,8 milioane lei (aproximativ 852.000 euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,5 milioane lei (aproximativ 577.000 euro).În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 6,2 milioane lei (aproximativ 1,4 milioane euro). Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 132.000 lei (peste 29.000 euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 199.000 lei (peste 44.800 euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este în valoare de peste 90.400 lei (aproximativ 20.400 euro).La tragerea Joker de duminică, 19 aprilie, a fost câștigat premiul de categoria a doua, în valoare de 122.569,59 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgoviște și a fost completat cu o variantă simplă în zona A și schemă cod 45 în zona B. Pe lângă premiul de categoria a doua, posesorul biletului norocos a obținut și patru câștiguri de categoria a VI-a, suma totală câștigată fiind de 122.694,55 lei.De asemenea, lozul în plic „Gărgărița norocoasă”, seria a doua, i-a adus unui jucător din județul Ialomița un premiu în valoare de 50.000 de lei.