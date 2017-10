LOTO. Report de aproape 1,8 milioane de euro la Joker

Astăzi, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică au fost înregistrate 16.974 de câștiguri în valoare totală de 1.043.799 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,41 milioane euro), iar la Noroc reportul cumulat este în valoare de peste 2,17 milioane lei (peste 486.400 de euro).La jocul Joker, reportul la categoria întâi este de peste 8 milioane lei (peste 1,79 milioane euro). La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 127.400 lei (peste 28.500 de euro).Report se înregistrează și la categoria întâi a jocului Loto 5 din 40, peste 34.100 lei, iar la Super Noroc, atât la categoria întâi, cât și la categoria a doua, se înregistrează report: câte 13.100 lei.La Loto 5 din 40, a fost câștigat premiul de categoria a doua, in valoare de aproximativ 33.400 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatra Neamț. Nici Joker-ul nu s-a lăsat mai prejos și a făcut fericit un jucător din București, care a câștigat premiul de categoria a treia, în valoare de 70.749 lei.