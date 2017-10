LOTO. Report de 4,8 milioane euro la categoria întâi a jocului Loto 6 din 49

Duminică, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 8 octombrie 2015, Loteria Română a acordat peste 12.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1.070.000 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,2 milioane lei (4,8 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane lei (peste 905.500 de euro).În urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,8 milioane lei (634.000 de euro).La Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 64.000 lei (14.500 euro). Super Noroc are la categoria I un report de peste 47.000 lei (peste 10.600 euro). Și jocurile Pronosport și Prono_S se bucură de reporturi atractive, ce creează posibilitatea unor câștiguri de excepție. Astfel, la Pronosport reportul cumulat este de peste 41.000 lei, în timp ce la Prono_S, acesta depășește 15.600 lei.