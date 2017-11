LOTO / Numerele extrase duminică, 26 noiembrie 2017

Ştire online publicată Duminică, 26 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 26 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar la Loto 6/49 a fost organizată o extragere dublă. Miza cea mai mare o are tragerea Joker, unde există un report, la categoria I, de peste 2,57 milioane de euro.NUMERELE EXTRASE DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE:Joker: 5 + 12, 6, 33, 7, 35Loto 6/49 principal: 37, 11, 35, 27, 12, 4Loto 6/49 suplimentar: 23, 30, 44, 13, 2, 15Loto 5/40: 4, 25, 31, 27, 40, 38Super Noroc: 319121Noroc: 3760499Noroc Plus: 422512La Loto 6/49, la categoria I, se înregistra un report în valoare de peste 4,6 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro). La acest joc a fost organizată o tragere dublă. Astfel, cu același bilet, jucătorii au putut participa la două trageri: o tragere principală și una suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romîna a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu suma de 100.000 de lei.La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 800.000 de lei (aproximativ 170.000 de euro).Cel mai mare report este la tragerea Joker, la categoria I, în valoare de aproximativ 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de aproximativ 141.000 de lei (peste 30.000 de euro).La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 58.200 de lei.La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 70.400 de lei.La tragerile loto de joi, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 11.174 de câștiguri în valoare totală de 1.157.255,12 lei. La tragerea Loto 5/40 de joi, 23 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 633.292,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Arad și a fost completat cu o schemă redusă cod 25 care presupune 66 de variante.